태국 공연 앞둔 슈퍼주니어도 기부금 보태

[헤럴드경제=신혜원 기자] 가수 지드래곤이 홍콩 고층 아파트 단지 화재 참사 복구를 위한 성금을 전달했다.

지드래곤 소속사 갤럭시코퍼레이션은 29일 지드래곤이 100만홍콩달러(한화 약 2억원)를 홍콩 타이포 웡 푹 코트 지원 기금에 기부했다고 밝혔다.

홍콩 타이포 웡 푹 코트 지원 기금은 홍콩특별행정구가 재난 구호 작업 지원을 위해 설립한 기금이다.

홍콩 정부는 지난 26일(현지시간) 홍콩 북부 타이포 지역의 아파트 단지 웡 푹 코트에 발생한 화재로 최소 128명이 숨졌다고 28일 집계했다.

지드래곤은 기부금을 아파트 화재 현장 구조와 복구에 힘쓰는 소방관과 자원봉사자를 위해 사용해 달라고 기금 측에 요청했다. 지드래곤이 명예이사장으로 있는 저스피스재단은 소방관과 재난 구조자의 심리 지원도 제공할 예정이다.

SM엔터테인먼트의 태국 합작 법인 SM트루와 그룹 슈퍼주니어도 이날 기록적 폭우로 홍수 피해를 본 태국 남부 지역에 기부금을 건넸다.

SM트루는 태국 적십자사에 홍수 피해 복구를 위한 성금 300만바트(1억3000만여원)를 전달했고, 슈퍼주니어도 100만바트(4500만여원)을 보탰다.

태국 남부 지역은 최근 300년 만의 기록적 폭우가 쏟아지며 100명 넘는 사망자가 발생했다. 29∼30일 태국 방콕 임팩트 아레나에서 콘서트를 개최하는 슈퍼주니어는 음악을 통해 현지 팬들에게 위로를 전할 예정이라고 밝혔다.