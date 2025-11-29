한국 남자 피겨스케이팅 간판 차준환(서울시청)이 점프 실수와 함께 아쉬운 성적을 받았다.

차준환은 29일 서울 양천구 목동 아이스링크에서 열린 2025 전국남녀 피겨스케이팅 회장배 랭킹대회 남자 싱글 쇼트프로그램에서 기술점수(TES) 40.69점, 예술점수(PCS) 42.22점을 받아 총점 82.91점을 획득했다.

차준환은 최하빈(87.52점·한광고), 서민규(85.71점·경신고)에 이어 이날 출전 선수 10명 중 3위에 올랐다.

이번 대회는 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽을 향한 첫 관문인 국가대표 1차 선발전이다.

한국은 이번 올림픽 피겨 남자 싱글 출전권 2장을 획득했다.

이번 1차 선발전과 내년 1월 3~6일 같은 장소에서 2차 선발전을 겸해 열리는 제80회 전국남녀 피겨스케이팅 종합선수권대회 성적을 합산해 남녀 싱글 상위 1, 2위가 출전권을 획득한다.

이번 대회는 2026 ISU 사대륙 피겨스케이팅 선수권대회 파견선수 선발전과 2026 밀라노 코르티나 동계올림픽대회 1차 선발전, 2025/27 국가대표 1차 선발전으로 진행된다. 2025.11.29. ks@newsis.com

이날 차준환은 첫 점프 과제였던 쿼드러플 살코를 도약하는 과정에서 추진력을 제대로 받지 못해 더블 살코로 처리, 점수를 획득하지 못했다.

이어진 트리플 러츠-트리플 루프 콤비네이션 점프는 깔끔하게 성공해 수행점수(GOE) 1.43점을 챙긴 그는 플라잉 카멜 스핀에서 최고 난도인 레벨 4를 받으며 안정감을 찾았다.

가산점 10%가 붙는 후반부 트리플 악셀을 완벽하게 뛰며 GOE 2.29를 획득한 차준환은 체인지 풋 싯스핀, 스텝 시퀀스, 체인지 풋 콤비네이션 스핀을 모두 레벨 4로 처리하며 이날 연기를 마쳤다.

남자 피겨 기대주 최하빈은 이날 클린 연기를 펼치며 전체 1위에 올랐다.

올 시즌 2025~2026 국제빙상경기연맹(ISU) 피겨 주니어 그랑프리 3차 대회 은메달, 6차 대회 금메달로 랭킹 포인트 28점을 얻어 종합 순위 3위에 등극, 주니어 그랑프리 파이널 진출을 달성한 그는 국내 대회에서도 상승세를 이어갔다.

최하빈은 쿼드러플 러츠, 트리플 러츠-트리플 토루프 콤비네이션 점프 등 연기 초반부 점프 과제를 깔끔하게 뛰며 빠르게 점수를 쌓았다.

실수 없이 연기를 마무리한 최하빈은 점수를 확인한 뒤 만족스러운 미소를 지었다.