[헤럴드경제=김지헌 기자] JD 밴스 미국 부통령이 추수감사절을 맞아 ‘칠면조’ 농담을 던질 때마다 대중들의 혹평 세례가 쏟아지는 모양새다. 지난해 추수감사절에는 “성차별”이라는 비판이 나오더니 올해 농담에는 “실패작”이라는 비난이 제기되고 있다.

최근 밴스 부통령이 미국 추수감사절 전통음식인 칠면조의 맛을 깎아내리고 치킨을 찬양하는 장광설을 늘어놓는 영상이 온라인에서 바이럴로 퍼져나가며 화제가 되고 있다.

밴스 부통령은 추수감사전 전날인 지난 26일 켄터키주와 테네시주의 경계에 있는 육군기지 ‘포트 캠벨’에서 열린 병사들과 가족들의 행사에서 연설하면서 ‘칠면조 폄하론’과 ‘치킨 찬양론’을 폈다.

그는 “솔직히 말해 보라. 칠면조를 진짜로 좋아하는 사람 있냐”라고 물어본 후 몇 사람이 손을 들자 손가락을 치켜들면서 “손 든 사람들은 모두 X소리하고 있는 거다”라는 예상치 못한 발언을 내놓아 참석자들을 어리둥절하게 했다.

밴스 부통령은 “손 든 사람들은 모조리 나한테 거짓말하는 거라는 걸 알고 있다”며 “칠면조는 사실 별로 맛있지 않다. (…) (사람들이 칠면조를 요리하면서) 맛있게 만들려고 온갖 희한한 일을 한다”고 지적했다.

그는 “오늘 한 병사에게 물어보니 칠면조를 튀길 거라고 하더라. 나도 (추수감사절 당일인) 내일 칠면조를 튀길 것”이라며 “만약 맛있게 만들기 위해서 튀겨야만 한다면 (음식 재료 자체가) 별로 맛이 없다는 얘기”라고 말했다.

이어 “닭고기는 항상 맛있다. 치킨으로 튀겨도 맛나지만, 다르게 조리해도 맛있다”고 강조했다.

밴스 부통령은 칠면조를 먹는 미국 추수감사절 풍습에 대해 “감사의 정신이 핵심이기 때문에 매우 미국적인 것”이라며 애국심을 주제로 발언을 마무리해 분위기를 정리하려고 시도했다. 밴스 부통령이 이 발언을 한 의도는 스탠드업 코미디언처럼 참석자들을 웃겨 보려는 것으로 추정됐지만, 그의 유머 구사에 공감하는 참석자들이 드물어 현장 분위기는 ‘썰렁’했던 것으로 알려졌다.

미국의 온라인 매체 데일리비스트는 밴스 부통령의 유머 구사 시도가 실패로 끝났다고 평가하면서 “부통령이 무대에서 저렇게 자폭하는 건 처음 봤다”, “(밴스 부통령보다) 차라리 칠면조가 더 카리스마가 있겠네” 등 발언 영상을 본 소셜 미디어 X 사용자들의 말을 전했다.

이에 대해 많은 해외 누리꾼들은 그의 발언을 ‘실패한 코미디’, ‘카리스마 없는 사람’, ‘가장 미국적인 전통에 대한 무례하다’고 비판했다. “칠면조보다 카리스마가 없다”는 조롱도 나왔다.

밴스 부통령은 지난해 11월 29일 추수감사절에 자신의 X(트위터)를 통해 노먼 로크웰의 유명한 그림 ‘결핍으로부터의 자유(Freedom From Want)’를 패러디한 밈을 게시하여 큰 논란을 일으켰다.

패러디 이미지에서 밴스는 추수감사절 칠면조 대신 공화당이 우세한 선거 지도가 놓인 접시를 들고 식탁에 서 있는 가족에게 음식을 내놓는 ‘가장의 아내’ 역할을 하고 있다. 그의 뒤에서는 도널드 트럼프 대통령이 남편(가장)의 모습으로 활짝 웃고 있었다.

당시 진보 진영 논평가들은 이 밈이 트럼프에게 ‘복종’하는 행위라고 비판했다. MSNBC 진행자 메흐디 하산은 “JD 밴스가 자신을 트럼프의 아내로 묘사한 이미지를 올렸다. 그리고 그 지도는 미국 역사상 최저 수준의 격차로 승리한 지역은 보여주지도 않는다”고 트윗했다. 남성이 아내 역할을 맡고 국가 지도를 ‘요리된 칠면조’로 표현한 것에 대해 성차별적이고 부적절하다는 비판도 나왔다.

영화 제작자 프랭클린 레너드는 “이 앱에서 수많은 민망한 행동을 봤지만, 이런 건 처음 본다”고 말했다. 제이슨 링킨스 더 뉴리퍼블릭 부편집장은 “어떤 남자들은 지배받기를 거의 ‘페티시적으로’ 갈망하는데, 이 괴짜는 그 중에서도 최상급”이라고 평가했다.

소셜미디어 이용자들의 비난도 쏟아졌다. 한 이용자는 “너는 뭔가 심각하게 문제가 있다. 게다가 넌 어차피 중요하지도 않다. 트럼프는 이미 너 말고 다른 사람과 바람 피우고 있다”고 말했다. 또 다른 이용자는 “밴스가 이제 영부인인가? 미국은 칠면조처럼 구워졌나? 일론 머스크는 어디 있지? 궁금한 게 너무 많다”고 썼다.