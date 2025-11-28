[헤럴드경제=민성기 기자] 방송인 박미선이 힘겨웠던 유방암 투병기를 공개했다.

28일 박미선의 유튜브 채널에는 ‘[슬기로운 투병일기-1] 하루 아침에 암환자가 되다’라는 제목의 영상이 올라왔다.

박미선은 영상 소개글을 통해 “2024년 12월, 유방암 진단을 받고 2025년 1월부터 항암을 시작했다. 그간의 투병생활을 영상으로 기록해 보았다. 이 영상을 보시고 많은 환우분들이 힘내시길 바라며 조금이라도 도움이 되길 바란다”고 전했다.

박미선은 항암 시작 전 강릉으로 가족 여행을 떠났다. 셀카봉을 가져오지 않아 모래에 휴대전화를 파묻고 가족 사진을 찍는가 하면, 아무도 없는 바닷가에서 가족들끼리 오붓한 시간을 가졌다. 이봉원은 이리저리 뛰면서 가족들의 사진을 찍어주는가 하면, 밤에는 호텔에 있는 박미선을 위해 바닷가에서 이봉원과 아들, 딸이 불꽃놀이를 펼치기도 했다.

첫 가족 인생네컷을 남기며 강릉 여행을 마친 항암 치료를 시작한 박미선은 “햄버거가 생각보다 살이 안 찐다고 하더라”, “1차 항암 했는데 다행히 병원에서 항암주사 맞고 이것저것 약을 먹어서 울렁증도 괜찮다. 아직까지는 괜찮다. 입맛도 조금 있는 것 같고 혈압이 조금 떨어지고 조금 어지러운 거 빼면 괜찮다”고 몸상태를 전했다.

하지만 힘든 순간도 있었다. 부작용 약 하나가 안 맞아서 고생한 것이다. 박미선은 “어저께 죽다 살아났다. 오늘은 배 안아파서 살 것 같다”고 털어놨다.

박미선의 곁에는 항상 딸이 있었다. 딸은 집과 병원을 오가며 엄마를 정성껏 돌보는 모습으로 효녀 면모를 드러냈다. 이봉원의 아내를 케어하는 모습도 훈훈함을 자아냈다. 함께 시간을 보내고 요리를 만들어주며 아픈 아내를 살뜰히 챙기는 모습으로 잔잔한 감동을 더했다.

이어 2차 항암 치료를 앞두고 박미선은 혹시나 넘어질까 조심하며 집 안에서 눈 구경을 하면서 가족과 함께 시간을 보냈다.

한편, 박미선은 유방암 투병으로 인해 1년 가까이 활동을 중단했다가 지난 12일 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’(이하 ‘유퀴즈’)에 출연하며 근황을 전했다.