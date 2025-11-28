[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북교육청이 다음달부터 2026학년도 중학교 입학 배정을 위한 원서 접수를 전국 최초로 온라인 시스템으로 시행한다고 28일 밝혔다.

그동안 중학교 입학 배정 원서는 학부모가 초등학교를 직접 방문해서 수기로 작성하거나, 담임교사가 일일이 내용을 확인해 입력하는 방식으로 처리됐었다.

경북교육청은 이같은 불편을 개선하기 위해 ‘온라인 중입배정 포털 시스템’을 자체 구축해 원서 작성부터 제출, 최종 확인까지 모든 절차를 원스톱으로 처리할 수 있도록 선도적으로 도입했다.

이번 시스템을 교육행정정보시스템(나이스, NEIS)과 연동해 데이터 정확성과 업무 처리 효율을 높였고 PC와 모바일 모두에서 이용할 수 있도록 해 시간과 장소 제약 없이 원서 접수가 가능하도록 했다.

이에 따라 초등학교 6학년 학부모는 가정에서 편리하게 중학교 배정 원서를 제출할 수 있게 된다.

임종식 경북교육감은 “전국 최초로 도입되는 온라인 원서 접수는 수요자 중심의 스마트 행정 전환을 의미하는 중요한 이정표”라며 “앞으로도 현장의 업무 부담과 학부모의 불편을 줄이고 디지털 기반의 행정 혁신이 실질적인 변화를 이루도록 지원하겠다”고 말했다.