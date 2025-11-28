‘청년은 대한민국의 미래’ 진로 조언

[헤럴드경제(담양)=서인주 기자] 담양군이 지난 27일 창평고등학교에서 3학년 학생들을 대상으로 ‘청년은 대한민국의 미래’를 주제로 특별 강연을 열고 수능을 마친 청소년들에게 응원의 메시지를 전했다.

강연은 김영수 교장의 인사말로 시작됐으며, 정철원 담양군수가 연단에 올라 자신의 삶에서 경험한 도전과 실패, 그리고 그 과정에서 얻은 교훈을 토대로 “수능은 끝이 아니라 새로운 출발점이며, 실패 역시 성장의 자산이 된다”는 메시지를 전했다.

정 군수는 “이제는 정답을 찾는 시대가 아니라 스스로 길을 만드는 시대”라며 “20대에는 두려움보다 도전이 필요하며, 무엇보다 ‘진솔한 나’를 잃지 않는 것이 가장 큰 힘이 된다”라고 강조했다.

이어 “진심 어린 태도로 세상을 마주하면 사람의 마음도 기회도 열린다”라고 말하며 청년들에게 진솔함과 용기를 바탕으로 미래를 준비해 나가길 당부했다.

학생들은 강연 후 이어진 질의응답에서 청년 일자리, 진로 탐색, 환경 문제, 농업정책 등 다양한 주제로 질문을 건넸고, 정 군수는 모든 질문에 직접 답하며 눈높이를 맞춘 소통을 이어갔다.

정철원 군수는 “앞으로도 지역 청년을 위한 진로·성장 지원을 확대하고, 청소년들이 지역에서 꿈을 펼칠 수 있도록 교육기관과의 협력을 강화하겠다”고 말했다.