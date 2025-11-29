원매자 이탈에 본입찰 응찰 없어…불확실성 확대 지속 전략 재검토 불가피…청산·구조조정 부담 가중

[헤럴드경제=노아름 기자] 홈플러스가 회생절차 개시 이후 약 9개월이 지나도록 정상화의 돌파구를 찾지 못하는 모습이다. 지난 26일 진행된 본입찰에서 응찰자가 단 한 곳도 나타나지 않으면서 매각 작업은 사실상 원점으로 되돌아갔다.

29일 투자은행(IB)업계에 따르면 홈플러스 인수를 위한 입찰서를 제출한 업체가 존재하지 않았다. 앞서 인수의향서를 제출했던 AI·결제 솔루션 기업 하렉스인포텍과 부동산 개발 업체 스노마드가 인수전 레이스를 완주하지 못했으며, 새로운 응찰자 역시 모습을 드러내지 않았다.

앞서 홈플러스는 조건부 인수계약 체결 후 공개입찰을 이어가는 ‘스토킹호스’ 방식으로 새 주인을 찾으려 했지만 우선협상대상자를 확보하지 못해 일반 공개입찰로 전환했고, 이마저도 무산되면서 향후 절차는 전면 재검토가 불가피해졌다.

우선 홈플러스는 내달 말로 예정된 회생계획안 제출일까지 입찰제안서 제출 가능성을 열어둔 뒤 후일을 도모할 것으로 보인다. 만일 새로운 인수자가 나타난다면 회생법원 판단에 따라 매각 관련 절차에 변화를 줄 가능성도 열려있다.

이 가운데 노조는 공적 개입을 촉구했다. 마트산업노동조합 홈플러스지부 안수용 지부장은 “이 싸움은 홈플러스에서 일하고 살아가는 10만명의 생존이 걸린 절박한 싸움”이라며 “정부가 개입하지 않으면 홈플러스는 더 깊은 수렁으로 떨어질 뿐”이라고 말했다.

캠코·유암코 등 구조조정 기관 자금 수혈을 기대하는 시선도 있으나, 경영진 책임 논란과 부실기업 지원 정당성 문제는 걸림돌로 작용할 전망이다.

매각이 수차례 고비를 넘지 못한 배경에는 급속한 재무 악화가 자리한다는 지적이 나온다. 홈플러스는 최근 4년 연속 적자를 기록한 데다 회생절차 개시 이후 현금흐름이 더 나빠진 상태다. 이에 기업가치는 빠르게 변화했다. 삼일회계법인에 따르면 홈플러스의 청산가치는 약 3조6816억 원으로, 계속기업가치(약 2조5000억 원)를 크게 웃돈다.

때문에 매각 주관사가 유통·리테일 경험이 있는 전략적 투자자(SI)들과 물밑 접촉을 이어가고 있음에도 불구하고 인수자금 마련 및 회생채권 승계 등 부담이 누적돼 실질적인 원매자 발굴은 쉽지 않은 상황이다.

법원과 채권단 역시 쉽지 않은 판단을 앞두고 있다. 법원·채권단·정부 모두 고용과 산업에 미칠 충격을 고려할 때 청산을 우선 선택하기 어렵다는 관전평이 나온다. 회생계획안 제출 기한은 오는 12월 29일까지로 정해져 있지만, 가능성은 높지 않다는 전망이 지배적이다. 자구안 제출을 택할 경우 대규모 점포 정리와 인력 구조조정, 자산 매각이 불가피한데 이는 사회적 파장을 야기할 수 있다는 지적이다. 실제 홈플러스는 올해에만 네 개 점포를 폐점하며 전체 점포 수는 122개로 줄어든 상태다.

홈플러스의 법정관리 종료일은 오는 2026년 3월 3일로, 법원 판단에 따라 최대 6개월인 내년 9월까지 연장할 수 있다. 시장에서는 이번 사태를 사모펀드(PEF) 운용사의 투자실패 사례로 바라보는 한편 유통업 전반의 구조조정 국면에서 발생한 불가피한 수순으로 진단하기도 한다.