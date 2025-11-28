청년 순유출 2018년 이후 최저… 경제활동·고용률 개선 흐름 128개 사업 재구성… 일자리·주거·교육·복지 전방위 강화

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도가 떠나는 청년 흐름을 되돌리고 지역의 미래 기반을 구축하기 위해 올해 재정비한 청년정책이 안착하고 있다.

28일 경남도에 따르면 2025년 청년정책 예산을 4007억원으로 확대하고 일자리·주거·교육·문화·복지 등 128개 사업을 재구성해 ‘머물고 싶은 경남·성장하는 청년’ 전략을 공식화했다. 청년 순유출이 2018년 이후 최저 수준으로 떨어졌지만 유출 압력이 여전히 강한 만큼, 정책 전반을 다듬어 체감도를 높이겠다는 것이다.

경남의 청년 인구는 66만3303명으로 전체의 20.7%를 차지한다. 청년 순유출은 2024년 7781명으로 전년보다 크게 줄었고, 청년경제활동 비중은 71.8%까지 상승했다. 청년 고용률은 66.2%, 실업률은 4.3%로 개선 흐름을 보였다. 경남도는 주요 지표가 완만한 회복세를 보이기 시작한 만큼, 내년을 ‘청년정책 전환 원년’으로 삼아 구조적 대응에 나선다는 방침이다.

도는 분야별 지원체계를 보다 정교하게 손질했다. 일자리 분야에서는 우주항공·스마트제조 등 지역 산업과 연계한 현장형 인재 양성 프로그램을 확대하고, 대학·기업 협업 기반의 청년 일경험 사업을 늘린다. 창업 분야에서는 청년창업 기반시설 확충과 기술 창업 지원 강화를 통해 지역 창업 생태계를 넓힌다. 교육 분야에서는 지역대학 RISE 본격 시행에 맞춰 산업 수요에 대응하는 학과 개편과 글로벌캠퍼스 조성 등 교육혁신 전략을 추진한다.

주거 분야에서는 매입·전세임대 2608호 공급과 월세·보증금 이자 지원 확대 등으로 청년 주거 부담을 낮춘다. 복지 분야에서는 청년 자산형성 지원 확대, 정신건강 상담 프로그램 강화 등을 통해 생활 안정성을 높인다. 문화 분야는 청년친화도시 지정과 청년마을 전국 최다 선정, 365 청년핫플레이스 조성 등 체류 매력을 높이는 데 초점을 맞췄다.

정책 참여 기반도 강화됐다. 도는 각종 위원회 청년 참여 비율을 기존 8.6%에서 10.8%로 높였고, 청년정보 플랫폼 가입자는 4만261명으로 1년 새 44% 증가했다. 청년네트워크 회원 수도 79% 늘어나 정책 제안·모니터링 기능이 확대됐다. 올해 처음 시행된 청년정책 총괄평가에서는 128개 사업 중 2개가 폐지되고 10개는 확대됐으며, 2개는 개선돼 정책 효율성을 높였다.

한미영 도 청년정책과장은 “청년정책이 복지 중심을 넘어 일자리·주거·교육·문화 전 영역을 아우르는 종합정책으로 자리 잡아야 한다”며 “청년 순유출 감소 흐름을 정착으로 연결해 머물고 싶은 경남을 만드는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.