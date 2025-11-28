B2B 가맹지원, 공동 마케팅 전개

신한은행은 27일 서울시 중구 서울시청에서 서울시, 한국프랜차이즈산업협회, 그리고 11개 피자 햄버거 프랜차이즈와 ‘서울배달플러스 땡겨요 활성화를 위한 피자·햄버거 프랜차이즈 상생 협약’(사진)을 맺었다고 28일 밝혔다.

이번 협약은 4월 진행한 18개 치킨 프랜차이즈 상생 협약에 이어 서울시와 함께 공공배달 애플리케이션(앱) ‘서울배달플러스 땡겨요’를 통해 소비자 혜택은 확대하고 자영업자의 부담을 줄여 민생경제 활성화에 기여하고자 마련됐다.

협약에 참여한 프랜차이즈사는 도미노피자, 피자헛, 롯데리아, 버거킹, 노브랜드버거, 파파존스피자, 청년피자, 피자알볼로, 노모어피자, 피자마루, 7번가피자 등 국내 주요 피자햄버거 프랜차이즈 11개사다.

이번 협약을 통해 신한은행 ‘땡겨요’는 서울배달플러스 단독 운영사로서 ▷프랜차이즈 B2B(기업 간 거래) 가맹 지원 ▷가맹점 확대를 위한 공동 마케팅 ▷할인 쿠폰 발행 등 프로모션(판촉 행사)을 중심으로 상호 협력을 지속 강화할 계획이다.

김벼리 기자