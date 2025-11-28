전용 59~136㎡, 1349가구 규모 교육·교통 등 생활인프라 우수

인천 ‘시티오씨엘 8단지’(조감도)가 다음달부터 공급된다. 시티오씨엘 8단지는 28일 견본주택을 개관하고 본격 분양에 나섰다.

인천 미추홀구 학익동 인천 용현·학익 1블록 도시개발구역 공동 2BL에 들어서는 이 단지는 지하 3층·지상 46층, 7개 동, 전용면적 59~136㎡ 총 1349세대 규모로 조성된다. 전 세대가 일반분양 물량이다.전용면적별 세대 수는 ▷59㎡ 157세대 ▷75㎡ 153세대 ▷84㎡A 569세대 ▷84㎡B 251세대 ▷84㎡C 82세대 ▷101㎡ 92세대 ▷110㎡ 42세대 ▷136㎡P 3세대로 다양한 평형으로 구성됐다.

시티오씨엘은 총 대지면적 154만 여㎡ 부지에 1만3000여 세대 미니신도시급 복합도시를 조성하는 민간도시개발사업이다. HDC현대산업개발, 현대건설, 포스코이앤씨가 시공사다.

올해 상반기 분양한 ‘시티오씨엘 7단지’를 비롯해 시티오씨엘에서 공급된 5개 단지가 모두 성공적으로 분양을 마쳤다.

이번에 분양하는 시티오씨엘 8단지도 완판 신화를 이어갈 것으로 전망된다. 단지는 풍부한 생활 인프라가 강점이다. 인근 초등학교(예정)를 비롯해 도보권에 중·고교(예정)가 위치해있다. 또 반경 500m 내 수인분당선 학익역(예정)이 위치한 역세권 입지로 걸어서 역을 이용할 수 있다.

인천=이홍석 기자