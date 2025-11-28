[헤럴드경제=신현주 기자] 에이블리코퍼레이션이 운영하는 스타일커머스 플랫폼 에이블리는 10월 브랜드 카테고리 거래액이 역대 최고치를 기록했다고 28일 밝혔다.

지난 10월 에이블리 브랜드 카테고리 거래액은 전월 대비 65% 증가했다. 같은 기간 주문 수는 54%, 주문 고객 수는 47% 늘었다.

에이블리는 2030세대의 구매 증가가 두드러졌다고 강조했다. 20대, 30대 고객의 주문 건수는 전월 대비 각각 38%, 35% 상승했다.

지난달 ‘메가 세일’ 영향도 컸다. 행사 기간(10월 1~14일) ‘SPA’ 브랜드 거래액은 전년 동기 대비 123% 증가했다. ‘스트릿⋅캐주얼’과 ‘홈⋅언더웨어’ 브랜드 거래액은 25% 늘었다.

가장 많이 판매된 품목은 상의였다. 후드티, 맨투맨, 니트 상의 거래액은 전월 대비 59% 증가했다. 2위는 아우터로, 거래액이 116% 늘었다. 신발 카테고리 거래액은 120% 성장하며 뒤를 이었다.

브랜드별 거래액도 성장세를 보였다. 캐주얼 브랜드 ‘소라노’의 에이블리 내 거래액은 전월 대비 208% 큰 폭으로 증가했다. 디자이너 브랜드 ‘제너럴아이디어’와 ‘어나더아카이브’는 각각 128%, 105% 성장했다. 이외에도 ‘프라임에이트’(69%), ‘무센트’(38%) 등 다양한 입점 브랜드가 거래액 상승세를 보였다.

에이블리 관계자는 “패션 업계 성수기로 꼽히는 FW 시즌 초기부터 압도적인 성장세를 경신하며 성공적인 출발을 알렸다”며 “에이블리는 물론, 입점 마켓 및 브랜드가 이번 성수기뿐 아니라 앞으로도 정체기 없는 성장을 이룰 수 있도록 전략적 지원과 협업을 강화할 것”이라고 말했다.