[헤럴드경제=양대근 기자] 대한항공 기내면세점 스카이샵(SKY SHOP)이 2026년 새해를 앞두고 고객 2026명에게 최대 99% 할인을 받을 수 있는 쿠폰을 지급한다.

스카이샵 운영사 대한항공씨앤디서비스(대한항공C&D)는 내달 1일부터 연말 특별 감사 세일 ‘메가딜’ 프로모션을 진행한다고 28일 밝혔다.

2026년 새해를 기념해 고객 2026명을 추첨으로 선정해 내년 한 해 동안 사용할 수 있는 할인쿠폰을 지급한다. 6명은 99% 할인쿠폰, 20명은 50% 할인쿠폰, 2000명은 20% 할인쿠폰을 받을 수 있다. 뿐만 아니라 당첨되지 않은 나머지 구매 고객 전원에게 5만 원 바우처를 증정한다. 12월 중으로 물건을 구매하고 인도받은 고객 누구나 응모 가능하다.

구매 금액에 따라 대한항공 마일리지도 적립해준다. ‘메가딜’ 프로모션 참여 고객에게는 기본 마일리지 적립에 더해 400~599달러 구매 시 1000마일, 600달러 이상 구매 시 3000마일이 추가 적립된다. 마일리지는 항공권 구매나 좌석 승급 등 다양하게 활용 가능하다. 구매 금액은 온라인 몰 및 오프라인 기내 주문 금액을 합쳐서 산정한다.

한편 스카이샵은 면세 메리트가 큰 주류 쇼핑을 위한 혜택을 강화하고 있다. 위스키는 시중가에서 관세, 주세, 부가가치세, 교육세 등 세금이 약 60%를 차지하는 것으로 알려져 있다. 그만큼 면세점 구매 가격 혜택이 큰 편이다.

또한 지난 3월부터 주류 구매 병수 제한도 폐지됐다. 이제 여행객들은 용량 2리터 이하, 가격 400달러 이하의 한도 내에서 다양한 주류를 구입할 수 있다.

스카이샵은 최근 품귀 현상을 빚는 히비키, 하쿠슈, 니카 등 일본 위스키를 비롯해 샴페인 페리에 주에 벨 에포크, 샤또 몬텔레나 등 글로벌 인기 주류를 대거 확보했다. 또한 주류 병수 제한 폐지에 맞춰, 여러 병을 구매하는 고객에게는 최대 30% 추가 할인도 제공하고 있다.

대한항공C&D 관계자는 “연말을 맞아 고객들이 하늘 위 공간에서 즐거운 쇼핑을 경험할 수 있도록 이번 프로모션을 기획했다”면서 “대한항공 기내면세점과 함께 2026년을 특별하게 시작하시길 바란다”고 했다.