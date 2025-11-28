“국힘 비상계엄 사과? 버스 지난 뒤 손들면 뭐하나”

[헤럴드경제=양근혁 기자] 정청래 더불어민주당 대표는 28일 “추경호 의원 구속 영장이 기각되면 그 화살은 조희대 사법부로 향할 것”이라고 강조했다.

정 대표는 이날 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 “어제 추경호 전 국민의힘 원내대표의 체포동의안이 가결됐다”며 “추 전 원내대표에 대한 구속 여부가 이제 국민적 관심사로 떠올랐다”고 운을 뗐다.

정 대표는 “만약 추 의원 구속이 결정되면 내란 우두머리 피고인 윤석열에 이어 국민의힘 주요 당직자였던 추 의원마저 구속되게 돼 국민의힘은 내란 정당이라는 오명을 쓰게 되고, 위헌정당 국민의힘은 해산하라는 국민의 목소리가 높아질 것”이라고 했다.

그는 “만약 추 의원 구속 영장이 기각되면 그 화살은 조희대 사법부로 향할 것”이라며 “조희대 사법부를 이대로 지켜볼 수 없다며 내란 재판부 설치 등 사법개혁에 대한 요구가 봇물 터지듯 할 것”이라고 말했다.

그러면서 “민주당은 이 두 가지 상황에 다 철저하게 대비하겠다”며 “저는 여러 차례 추경호 전 원내대표의 계엄 해제 표결 방해 의혹이 사실로 입증된다면 열 번이고 백 번이고 국민의힘은 위헌 정당 해산감이라고 말해 왔다”고 목소리를 높였다.

정 대표는 “실제 그런 일이 벌어지지 말라는 법은 없다”며 “추 의원 체포동의안이 어떤 결과가 나오든 사법개혁은 예산 국회 직후 열리는 12월 임시국회에서 반드시 처리하겠다”고 했다.

아울러 “국민의힘이 필리버스터를 강행하면 더 큰 국민의 열망으로 제압하고 사법정의를 바로 세우는 차원에서 사법개혁을 완수하겠다”고 거듭 말했다.

정 대표는 이어 “12·3 비상계엄 1년을 앞두고 국민의힘 일각에서 사과해야 한다는 목소리가 있다고 한다”며 “사과도 타이밍이 중요하다. 버스 지난 뒤에 손 들면 뭐 하나”라고 비판했다.

그는 “1년 동안 사과하지 않다가 잠시 소나기 피하려고 사과한들 무슨 소용이 있겠나”라며 “국민의힘 일부 의원님들, 그런 사과는 필요 없습니다”라고 꼬집었다.

그러면서 “‘이제 와서 사과는 무슨, 정당 해산해’ 이것이 12·3 비상계엄 1년을 맞는 국민들의 심정이다. 국민의힘은 똑똑히 알길 바란다”고 했다.