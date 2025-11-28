- 글로벌 기술패권 경쟁시대, 지식재산 정책 거버넌스 재편 방향 논의

[헤럴드경제= 이권형기자] 지식재산처(처장 김용선)는 지식재산 전략연구회(위원장 백만기)와 함께 28일 엘타워(서울 서초구)에서‘2025년도 제2차 지식재산 전략포럼’(이하 ‘포럼’)을 개최한다.

포럼은 특허청이 지식재산처로 승격(2025.10.1)함에 따라 ‘글로벌 기술패권 경쟁시대, 지식재산 정책 거버넌스’를 주제로 기술 혁신과 국가 경쟁력 강화를 위한 지식재산 정책 방향을 논의키 위해 마련했다.

포럼에는 김용선 지식재산처장과 백만기 지식재산 전략연구회 위원장을 포함하여 산·학·연 지식재산 전문가 70여 명이 참석한다.

1부에서는 한국지식재산연구원에서 글로벌 지식재산 정책환경 변화에 따른 지식재산 생태계 발전방향을 제안한다.

전정화 부연구위원과 류태규 선임연구위원이 각각 글로벌 지식재산 정책동향과 바람직한 지식재산 정책 생태계에 대해 발표한다.

2부에서는 손승우 법무법인 율촌 고문이 국가 전략자산으로서 지식재산의 가치가 높아지고 있음을 강조하며, 앞으로의 지식재산 정책 거버넌스 역할 및 기능에 대해 제언한다. 마지막 토론에서도 지식재산처의 정책방향에 대해 다양한 논의가 이루어질 예정이다.

김용선 지식재산처장은 “이번 포럼은 각계 지식재산 전문가들의 현장 경험과 좋은 정책 제언들을 들을 수 있는 소중한 자리다. 오늘 제기된 생생한 의견들을 바탕으로 지식재산 정책과 제도를 적극 개선해 나가겠다”고 밝혔다.