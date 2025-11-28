‘2025 인권의식 실태조사’ 결과 보니 피해 장소 1위 ‘직장’, 가해자 1위 ‘상사’ “조직의 위계와 침묵 강요 문화가 결합”

[헤럴드경제=한지숙 기자] 한국 사회에서 인권침해를 주로 저지르는 가해자의 프로필이 ‘50대 남성 직장 상사’인 것으로 특정됐다.

28일 국가인권위원회가 전국 만 19세 이상 성인 1만7045명을 대상으로 올해 7~8월 진행한 ‘2025 인권의식 실태조사’ 결과에서다.

이를 보면 지난 1년 간 인권침해 피해를 경험했다고 응답한 3514명의 절반 가량(45.2%)이 피해 발생 장소로 ‘직장’을 꼽았다. 직장을 꼽은 이는 그 다음으로 많은 이웃·동호회 등 지역사회(28.3%) 보다 16.9%포인트 높았다.

인권침해 피해자가 직장 상사나 상급자를 가해자로 지목한 비율은 26.6%로 나타났다. 2위인 ‘이웃이나 동호회 사람들’(15.4%) 보다 1.7배 높았다. ‘고객이나 소비자’(8.1%)가 그 다음이었다.

가해자의 성별은 남성이 58.4%, 여성이 33.4%로 남성이 1.7배 많았다.

대졸 이상 고학력층에선 남성 가해자의 비율이 61.7%로 여성(31.0%)의 약 두 배에 달했다. 반면 중졸 이하 저학력층에선 남성(46.1%)과 여성(42.6%)의 비율이 비슷했다.

연령대는 50대가 34.7%로 가장 많고 60대 이상이 28.2%로 두 번째로 많아 ‘5060 세대’가 3분의 2를 차지했다. 40대(17.5%), 30대(8.2%), 20대 이하(2.2%)가 뒤를 이었다.

인권침해를 경험한 사람들의 79.2%는 침묵을 택한 것으로 조사됐다. 적극적으로 반대하거나 시정을 요구한 사람은 13.2%에 불과했고 인권 침해에 오히려 동조한 사람도 7.7%나 됐다.

이들은 주로 인권 침해를 심각하지 않게 생각하거나 방법을 몰라서 침묵했다고 응답했다.

연구 결과를 발표한 유은혜 숭실대 정보사회학과 교수는 “종합해보면 전형적인 가해자의 프로필은 40·50대 남성 직장 상사”라며 “직장을 중심으로 가해자와 피해자에 대한 맞춤 대응 전략이 필요하다”고 했다. 유 교수는 “한국 사회에서 인권침해는 각 공간에서 권력을 가진 세대에 의해 발생하는데 직장에선 중년층이, 지역사회에선 고령층이 주된 가해 집단으로 나타났다”고 덧붙였다.

장미혜 한국여성정책연구원 명예선임연구위원은 “직장 내 인권침해는 조직의 위계 구조와 침묵을 강요하는 문화가 결합한 문제”라며 “침해를 인지해도 신고 경로 부족, 불이익 우려, 조직 내 고립 등에 대응하지 못하는 경우가 많다”고 지적했다.