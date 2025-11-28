‘AI 전쟁에서 AGI의 시대로’ 강연

[헤럴드경제=강문규 기자] 중소기업중앙회가 28일 서울 여의도 중소기업중앙회에서 ‘AI 전쟁에서 AGI의 시대로’를 주제로 ‘KBIZ 문화경영포럼’을 개최했다. KBIZ 문화경영포럼은 문화·경영환경의 주요 이슈와 트렌드 공유를 통해 경영 인사이트 및 성공사례 확산을 위해 마련됐다.

업종별 중소기업 대표, 소상공인, 중소기업 임직원 등 350여 명이 참석한 이날 포럼에서 한상기 테크프론티어 대표가 강연자로 나섰다. 한 대표는 삼성전자, 다음 등 산업계 및 학계(KAIST, 세종대)를 거쳐 현재 AI 전문기업 테크프론티어를 경영하고 있다.

한 대표는 강연을 통해 “현재 AI는 스스로 사고하여 과업을 수행하는 ‘에이전트 AI’로 진화하고 있으며, 궁극적으로는 인간의 지적 능력을 대체하는 AGI 시대를 지향하고 있다”며 기술 트랜드를 조망했다.

특히 “이러한 상황 속 미국과 중국의 AI 기술 패권 경쟁 속에서 한국과 같은 중견국이 생존하기 위해서는 자체적인 데이터와 인프라를 확보하는 ‘소버린 AI(Sovereign AI)’ 전략이 필수적”이라고 했다.

한 대표는 “중소기업이 역시 외부 AI 도구를 도입하는데 그치지 않고, 업무 프로세스 자체를 AI 중심으로 재설계하여 경쟁력을 확보해야 한다”며 기업인들의 주도적인 역할과 정부 차원의 AI 전환 정책의 필요성을 강조했다.

한편 중기중앙회는 “앞으로도 문화와 기술, 경영이 융합된 다양한 포럼을 통해 중소기업 경쟁력 강화를 위한 지식 공유와 협업 기반을 지속적으로 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.