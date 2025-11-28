건설업 실적 -23.0%...역대 최대폭 감소 소비는 3개월만에 반등...소비쿠폰, 추석 영향

[헤럴드경제=배문숙 기자] 10월 전산업생산이 전월 대비 2.5% 감소하며 5년 8개월 만에 가장 큰 폭으로 줄었다. 전달 20% 가량 급증했던 반도체 생산이 43년 만의 최대 하락을 기록한 탓이다. 설비투자와 건설투자도 두 자릿수 감소를 기록했다.

반면, 추석연휴와 소비쿠폰 영향으로 소매판매 지표는 석 달 만에 반등했다.

28일 국가데이터처가 발표한 ‘10월 산업활동동향’에 따르면 지난달 전산업생산 지수(계절조정)는 112.9(2020년=100)로 전달보다 2.5% 감소했다. 지난 2020년 2월(-2.9%) 이후로 최대 감소폭이다.

산업생산은 지난 4∼5월 마이너스에서 6∼7월에는 플러스로 돌아섰다. 8월 0.3% 감소했다가 9월에는 1.3% 증가하면서 한 달 주기로 등락을 거듭하는 흐름이다.

광공업 생산은 4.0% 감소했다. 반도체 생산이 26.5% 급감하며 전체 하락을 견인했다. 이는 1982년 10월(-33.3%) 이후 43년 만의 최대 감소폭이다. 최근 인공지능(AI) 훈풍으로 글로벌 반도체 수요가 늘어나는 추세와는 별개로 9월 반도체 생산이 19.8% 급증했던 데 따른 기저효과가 절대적으로 작용한 것으로 보인다.

이두원 국가데이터처 경제동향통계심의관은 “반도체 지수가 역대 최고 수준까지 올라온 상황에서 나타난 기술적 조정”이라며 “AI 수요에 힘입어 반도체 업황 자체는 견조하다”고 설명했다.

서비스업 생산도 전월(2.0%)에 증가했지만 이번에는 도소매(-3.3%)를 중심으로 0.6% 감소했다. 다만 앞서 두 달 연속 감소했던 공공행정 생산은 1.5% 반등에 성공했다.

설비투자 역시 반도체제조용기계 등 기계류(-12.2%) 및 자동차 등 운송장비(-18.4%)에서 투자가 모두 줄어 14.1% 급감했다. 이 역시 전월에 12.6% 증가했던 기저효과의 영향이 커 보인다.

전월에 12.3% 증가했던 건설업은 건축(-23.0%)과 토목(-15.1%)에서 공사실적이 모두 줄어 20.9% 감소했다. 이는 1997년 관련 통계를 작성하기 시작한 이래 가장 큰 감소폭이다.

반면 소비는 개선된 모습을 보였다. 재화 판매를 보여주는 소매판매액 지수는 전달보다 3.5% 증가하면서 석 달 만에 플러스로 돌아섰다. 생산지표처럼 기저효과가 크게 작용하면서 2023년 2월(6.1%) 이후로 2년 8개월만에 가장 높은 증가율을 보였다.

품목별로는 음식료·의복 등의 판매가 늘었다. 추석연휴 영향이 컸던 것으로 해석된다

경기종합지수는 숨고르기 하는 모습이다. 종합적인 경기상황을 보여주는 동행종합지수 순환변동치는 전달보다 0.4포인트 하락했다. 추세적인 상승세 속에서 상승과 하락이 교차하면서 혼조를 보인다고 데이터처는 설명했다.

향후 경기 국면을 예고해주는 선행종합지수 순환변동치는 전월과 동일한 수준을 나타냈다.

기획재정부는 “서비스업생산·소매판매·건설기성·설비투자는 추석 연휴 영향 등을 감안해 9~10월을 묶어서 보면 8월 대비 증가한 모습”이라고 평가했다. 이어 “한미관세협상 타결 등으로 11월 소비심리가 8년만에 최고 수준으로 상승하고 기업심리도 13개월만에 최고치를 기록한 점도 향후 경기에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다”고 내다봤다.

그러면서 “정부는 성장 모멘텀이 지속·확산될 수 있도록 정책 노력을 강화해 나갈 방침”이라며 “재정 신속집행 및 공공기관 투자 3조원 추가 확대도 차질없이 추진할 계획”이라고 말했다.