- AI·양자·우주항공·디지털 트윈 등 미래 국방 핵심기술 교육협력

[헤럴드경제=구본혁 기자] 국가과학기술인력개발원(KIRD)과 합동참모본부는 27일 합동참모본부에서 첨단 과학기술 분야 국방인력 개발을 위한 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 국방 분야의 과학기술 역량을 강화하고, 미래 안보환경 변화에 대응하기 위한 실질적 협력 기반을 마련하기 위해 추진됐다. KIRD는 과학기술 인력개발 전문기관으로서 최신 과학기술 동향과 역량 강화 프로그램을 제공하고, 합참은 이를 군 교육 체계에 접목해 국방 인력의 기술 이해도와 실무 역량을 강화할 계획이다.

이날 협약식에는 KIRD 배태민 원장과 합참 전략기획본부 강동구 본부장(해군 중장)을 비롯해 양 기관의 주요 관계자들이 참석했다.

▷AI, 양자, 우주항공, 디지털 트윈 등 첨단 과학기술 최신 동향 교육 기획 및 운영 ▷첨단 과학기술분야 시험평가 기법 교육 공동기획 및 운영 ▷전문가 교류 및 교육시설 공동 활용 등 다양한 협력 방안을 논의했다.

배태민 KIRD 원장은 “국방 분야 역시 AI 등 첨단 기술의 융합이 빠르게 진행되고 있다”며 “이번 협약을 통해 KIRD는 과학기술 인재양성 전문성을 바탕으로 국방 인력의 미래 과학기술 역량을 강화하고, 국가 안보역량 제고에 기여하겠다.”고 밝혔다.

강동구 합동참모본부 전략기획본부장은 “이번 업무협약을 계기로 합참과 KIRD가 공동으로 노력하면 첨단 무기체계의 소요창출과 완전성이 한 단계 도약할 것으로 기대한다”고 전했다.

KIRD와 합동참모본부는 올해 시범 교육프로그램을 시작으로 국방 맞춤형 첨단과학기술 분야 교육을 확대할 계획이다. 앞으로도 우수인력 양성을 위한 실질적 협력 방안을 지속적으로 모색하고, 미래 안보 경쟁력을 뒷받침하는 다양한 인재양성 사업을 적극 추진해 나갈 계획이다.