[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 송파구(구청장 서강석·사진)는 ‘제11회 올해의 SNS’ 시상에서 기초지자체 부문 블로그 ‘대상’과 인스타그램 ‘최우수상’을 수상했다고 28일 밝혔다.

‘올해의 SNS’는 전국 공공기관‧기업의 블로그, 인스타그램, 유튜브 등 SNS 매체별 활용 현황을 평가·시상하는 대회다. 한국소셜콘텐츠진흥협회와 의회정책아카데미가 주최·주관하고, 과학기술정보통신부가 후원한다. 시상식은 지난 26일 한국프레스센터에서 열렸다.

먼저, 송파구 블로그는 지난해에 이어 2년 연속 기초지자체 부문 ‘대상’을 수상했다. 이번 수상은 사용자 투표, 전문가 심사 등 종합적 평가를 거쳐 최종 선정된 결과다.

블로그는 서울시 25개 자치구 중 가장 높은 활성화 수치인 이웃 수 5만, 누적 방문자 수 1850만을 기록했다.

30여 명 남녀노소 인플루언서로 구성된 ‘블로그 기자단’은 송파 기사를 작성해 연간 500건 이상을 게시했다.

서강석 송파구청장은 “송파구 공식 SNS는 65만 주민의 다양한 관심사를 만족시키는 문화·생활 정보를 제공하며, 구민 소통 창구로서의 역할을 톡톡히 하고 있다”며, “앞으로도 MZ세대 눈길을 끄는 트렌디한 콘텐츠부터 각종 생활 편의 정보까지 구민들이 더욱 친근하고 효과적으로 구정 소식을 접할 수 있도록 최선을 다 하겠다.”고 전했다.