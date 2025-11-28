올해 최고의 CS 혁신 사례 9건 발굴

[헤럴드경제=신혜원 기자] 주택도시보증공사(HUG)가 ‘국민과 함께하는 고객서비스(CS) 우수사례 경진대회’ 결과를 발표했다고 28일 밝혔다.

HUG는 지난달 전사 CS 우수사례 경진대회를 개최하고 연중 대국민 서비스를 탁월하게 개선한 사례를 접수, 총 15건을 엄선해 지난 11일부터 21일까지 국민투표를 실시했다.

국민신문고 국민생각함을 통해 진행된 이번 투표는 총 참여수 2461건을 기록해 성황리에 마무리됐으며, 국민투표와 전문가 점수를 합산해 총 9건의 우수사례가 선정됐다.

우수사례는 ▷든든전세임대사업(1위) ▷기금e든든 시스템 개선(2위) ▷전자계약시스템 도입(3위) ▷콜센터 통합 운영(4위) ▷보증이행 서비스 개선(5위) ▷임차인 권익보호(6위) ▷맞춤형 도시재생기금지원(7위) ▷전세보증 편의 개선(8위) ▷고객중심 신용평가(9위) 등 총 9건이며, 세부 내용은 12월 1일부터 HUG 홈페이지에서 확인할 수 있다.

허종문 HUG 경영인프라혁신단장은 “국민이 직접 선정한 우수사례라 의미가 깊다”며 “앞으로도 현장의 목소리를 적극 반영해 국민이 체감할 수 있는 서비스 혁신을 지속하겠다”고 밝혔다.