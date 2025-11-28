치바현 이치하라시 ESS 발전소 PCS 2MW · 배터리 8MWh 규모 시공부터 투자까지 수행 일본 ESS 투자·운영·거래 ‘풀 밸류체인’ 공략

[헤럴드경제=박혜원 기자] LS ELECTRIC(일렉트릭)이 일본에서 처음으로 직접 투자까지 참여한 계통연계 ESS(에너지저장장치) 발전소를 착공하며 일본 ESS 시장 주도권을 공고히 한다.

LS 일렉트릭이 일본 전력변환장치(PCS) 2메가와트(MW)급 배터리 8메가와트시(MWh) 규모 계통연계 ESS 발전소 기공식을 개최했다고 28일 밝혔다. LS일렉트릭이 일본에서 처음으로 투자부터 운영까지 수행하는 첫 프로젝트다.

계통연계 ESS는 전력망(계통)에 연결하여 전력을 저장하고 필요할 때 공급하는 시스템이다. 태양광, 풍력 등 변동성이 큰 신재생에너지 발전의 변동성을 보완하는 것이 강점이다. LS일렉트릭은 전력변환장치(PCS) 등 핵심 전력기기를 공급하고 안정적인 운전과 효율적 전력 활용을 위한 에너지관리시스템(EMS)을 구축한다.

특히 이번 사업은 LS일렉트릭이 일본에서 직접 투자와 운영까지 수행하는 첫 프로젝트로, ESS 밸류체인 전반에 걸쳐 사업을 본격 확대한다는 전략이다. 그간 글로벌 ESS 사업은 금융기관, 투자펀드 등이 투자를 맡고 전력기기 회사는 설계·조달·시공(EPC)과 통합운영(O&M)을 주로 담당했다.

LS일렉트릭은 직접 투자까지 사업을 확대하며 보다 적극적인 시장 공략에 나선다. 일본 현지 ESS 시장은 신재생에너지 사업 확대에 발맞춰 가파른 성장세를 보이고 있다. LS일렉트릭은 앞서 지난 4월 일본 미야기현 와타리 지역에서 20MW, 배터리 90MWh 용량의 계통연계 ESS 발전소 구축 사업을 수주했다. 일본 홋카이도와 규슈에 최초 계통연계형 ESS 발전소 구축, 도쿄 ESS 보조금 사업을 통한 자사 PCS 시스템 설치·운영 등도 진행 중이다.

조욱동 LS일렉트릭 본부장(전무)은 “이번 프로젝트는 LS일렉트릭이 일본 전력 시장에 직접 참여하여 에너지 전환의 주체로 나서는 첫 걸음”이라며 “일본 내 ESS 프로젝트의 성공적 수행 경험을 통해 역량을 인정받은 만큼, 현지 시장에서 직접 투자·전력거래로 보폭을 넓히며 성장하는 일본 ESS 시장에 보다 적극적으로 참여할 계획”이라고 말했다.