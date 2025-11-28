수급자 754만명 돌파·기금 1300조 시대로 가입 기간 길수록 연금 격차 뚜렷

[헤럴드경제=김용훈 기자] 국민연금 제도가 성숙기에 접어들면서 월 300만원이 넘는 노령연금을 받는 수급자가 확인됐다. 반면 전체 평균 수령액은 70만원에도 못 미쳐 가입 기간에 따른 연금 격차가 크게 벌어지는 구조가 재차 확인됐다.

28일 국민연금공단의 ‘2025년 7월 기준 공표통계’에 따르면 노령연금 최고 수령액은 월 318만5040원이었다. 연기연금 신청, 장기 가입 등을 통해 연금액을 높인 사례다.

전체 노령연금 평균 수령액은 67만9924원으로 집계됐다. 기초생활보장 생계급여(1인 기준 최대 77만원)보다 낮다는 지적이 나오지만, 가입 이력이 크게 다른 수급자를 모두 포함한 평균치라는 점에서 단순 비교는 어렵다는 분석이다.

가입 기간별로는 ▷20년 이상 가입자 평균 수령액은 112만0539원 ▷10~19년 가입자는 444만2177원으로 격차가 뚜렷했다. ‘얼마나 오래 냈는지’가 노후연금 수준을 좌우하는 대표적 사례다.

수급액 분포도 ▷월 20만~40만원 미만 217만명▷월 100만원 이상 85만명 ▷월 200만원 이상 88만2484으로 비슷한 흐름이다.

고액 연금 수급층도 꾸준히 확대되는 추세다.

수급자 규모는 빠르게 늘고 있다. 7월 말 기준 국민연금 전체 수급자(일시금 포함 누계)는 754만4930명, 이 가운데 매월 연금을 받는 수급자는 733만8371명이다. 노령연금이 620만명으로 대부분을 차지한다.

기금 적립금은 1304조4637억원으로 1300조원 시대를 열었다. 올해 1~7월 운용수익만 84조1658억원에 달하며 적립금 확대를 이끌었다.

투자 자산은 ▷해외 주식 467조원 ▷국내 채권 325조원 ▷국내 주식 199조원 등으로 해외 비중이 높다. 해외 주식 비중이 국내의 두 배를 넘어서며 글로벌 시장 수익률이 핵심 재원 역할을 하고 있다.

전문가들은 “국민연금은 평균값보다 가입 기간에 따른 실수령액 차이를 봐야 한다”며 “추납·크레딧 등을 활용해 가입 기간을 늘리는 전략이 연금 수준을 높이는 핵심”이라고 조언했다.