부회장에는 신달자 회원 지명

[헤럴드경제=김현경 기자] 손진책(78) 극단 미추 대표가 대한민국예술원 차기 회장으로 선출됐다.

대한민국예술원은 27일 제76차 정기 총회에서 제42대 회장으로 연극분과 손진책 회원을 선출했다. 차기 회장은 부회장으로 문학분과 신달자(81) 회원을 지명했다.

차기 회장과 부회장의 임기는 다음 달 20일부터 2027년 12월 19일까지 2년이다.

손진책 차기 회장은 1974년 연극 ‘서울말뚝이’로 데뷔, 마당극 ‘허생전’, 창극 ‘윤봉길 의사’, 오페라 ‘투란토트’ 등 다수의 작품을 연출했다. 2002 한일월드컵개막식 총감독, 2004년 예술의전당 이사, 2010년 국립극단 예술 감독 등을 역임했으며, 현재 극단 미추를 이끌고 있다. 2003년 이해랑 연극상, 2010년 국민훈장 목련장을 수훈했고, 2017년부터 예술원 회원으로 활동하고 있다.

신달자 차기 부회장은 1964년 ‘환상의 밤’으로 등단한 이후 ‘백치 애인’, ‘겨울축제’, ‘모순의 방’ 등 다수의 저서를 출간했으며, 대한민국문학상, 만해대상 등 문학상을 수상하고 2012년 은관문화훈장을 수훈했다. 2016년부터 예술원 회원으로 활동하고 있다.