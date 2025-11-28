교량 및 공공건축물에 균열·기울기·진동 센서 설치

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울 노원구(구청장 오승록)가 공공시설 안전 수준 강화를 위해 사물인터넷(IoT) 기술을 활용한 스마트 안전관리 체계를 본격 가동한다고 밝혔다.

사물인터넷(IoT)은 각종 사물에 센서와 통신 기능을 내장해 인터넷으로 연결하는 기술로 시설물의 상태 변화를 무선으로 실시간 감지하고 자료화할 수 있다.

구는 이 기술을 안전관리 분야에 도입해 24시간 상시 관제 체계를 구축했다. 부착된 센서가 구조물의 균열·기울기·진동 등 물리적 변화를 즉시 감지하고 데이터를 전송하면 관제 플랫폼에서 자동 분석을 통해 이상 여부를 실시간으로 판단한다.

구는 이미 지난해 지역 내 주요 교량인 한천교, 한내교, 당현인도교 3개소에 IoT 센서를 설치했다. 센서는 외벽과 주요 구조 부위를 상시 감지해 기준치를 초과하거나 이상 패턴이 반복될 경우 각 관리부서 담당자의 휴대전화로 즉시 경고 알림을 전달한다.

올해는 주민 이용이 많은 체육센터, 주민센터, 경로당 등 공공건축물 5곳으로 설치 범위를 확대했다. 외벽 및 지반, 주요 구조 부위 중 위험요인이 우려되는 곳을 중심으로 센서를 설치하고, 통합관제시스템을 통해 안전 상태를 상시 관리하고 있다.

구는, 향후 대상 시설을 점진적으로 확대해 공공시설 전반에 스마트 안전관리 체계를 고도화해 나간다는 방침이다.

오승록 노원구청장은 “보이지 않는 위험까지 선제적으로 관리해 안전이 일상이 되는 환경을 만들어가겠다”고 말했다.