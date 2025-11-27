내년도 정기 임원인사 단행 핵심사업 리더십 전환, 변화·혁신 속도 높여 ABC 등 미래 기술 경쟁력 확보 주력 연령·성별 무관 전문 역량 중심 인사 시행

[헤럴드경제=서경원 기자] LG그룹은 27일 이사회를 열고 2026년 정기 임원인사를 실시했다.

이번 인사는 지속 가능한 성장과 변화, 미래를 위한 혁신의 속도를 강조한 구광모 ㈜LG 대표의 경영철학을 반영해 핵심사업 리더십의 세대교체를 단행했으며, 현장 경험이 풍부한 사장단을 중심으로 신성장 사업의 드라이브를 강화했다. 특히, 미래 성장동력인 ABC(인공지능·바이오·클린테크)를 비롯한 R&D(연구·개발) 인재를 발탁하는 데 중점을 뒀다.

LG는 새로운 리더십을 기반으로 미래 사업환경에 빠르게 대응하기 위해 LG전자와 LG화학 등 핵심 계열사의 CEO(최고경영자) 세대교체를 단행했다.

LG전자는 LG전자 HS(Home Appliance Solution)사업본부장 류재철 사장을, LG화학은 LG화학 첨단소재사업본부장 김동춘 사장을 각각 CEO로 선임했다. 부사장 승진 1년 만에 사장으로 승진한 김동춘 사장은 CEO와 현재 맡고 있는 첨단소재사업본부장을 겸임할 예정이며, 류재철 사장이 맡았던 HS사업본부장 자리에는 키친솔루션사업부장인 백승태 부사장이 보임할 예정이다.

이와 함께 디앤오는 LG전자 법무그룹장 이재웅 부사장을 CEO로 선임했다.

한편, 지난 10월 원포인트 인사로 LG생활건강 CEO로 선임된 이선주 사장을 비롯해 LG 이노텍 문혁수 사장, 디앤오 이재웅 부사장이 1970년생 CEO로 이름을 올렸다.

LG는 앞으로도 변화와 혁신의 속도 높이기 위해 필요한 시점이라고 판단되면 수시 인사를 실시하는 등 유연하게 인사를 운영하고, 미래 기술 중심의 인재 중용을 통해 글로벌 시장에서의 경쟁력을 강화해 나갈 예정이다.

LG는 제품과 미래 기술 경쟁이 사업 성과를 좌우하는 경영 환경에 대응하기 위해 ABC 분야를 포함한 R&D 인재를 전략적으로 중용하는 인사 기조를 이어가고 있다.

최근 5년간 선임된 신규 임원 중 25% 이상이 ABC를 포함한 R&D 분야 인재다. 올해도 ABC 분야 인재가 전체 승진자의 21%를 차지하는 등 미래 기술 경쟁력 확보와 지속 가능한 성장 기반 확보에 주력하고 있다.

특히, 올해 최연소로 승진한 상무, 전무, 부사장이 모두 AI 전문가로, 기술 중심의 젊은 리더십이 강화되고 있다.

LG는 연령과 성별에 상관없이 전문 역량과 미래 성장 가능성으로 인재를 중용하는 성과주의 기조를 이어가고 있다.

이번 인사에서 LG그룹 최초의 여성 CFO인 여명희 LG유플러스 전무가 부사장으로 승진했다. 사업, 마케팅, 인사 등의 분야에서 여성 임원 3명이 신규 선임됐으며, 1980년대생 상무도 3명을 발탁했다. 올해 최연소 임원은 1986년생 조헌혁 상무다.