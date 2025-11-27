순방 후 첫 대수보서 주문 “경제외교 성과, 중소·벤처기업 확산 방안 찾아 달라”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령은 27일 “향후 유럽과 중남미 등 해외 순방에 앞서 주요 의제와 협업 가능 대상, 협약 가능성 등을 구체적으로 파악해 미리 조율해 달라”고 참모들에게 지시했다.

강유정 대통령실 대변인은 이날 오후 서울 용산 대통령실 브리핑에서 “오늘 오후에 있었던 대통령 주재 제16차 수석보좌관 회의는 이재명 대통령의 주요 20개국(G20) 정상회의 참석과 아랍에미리트, 이집트, 튀르키예 순방 성과를 돌아보고 후속 조치를 점검하는 자리였다”면서 이같이 설명했다.

중동·아프리카 순방 후 처음으로 열린 대수보 비공개 회의에서 이 대통령은 해외 동포들의 역할 확대와 향후 순방 국가와의 협업 가능성 등을 조율할 것을 주문했다.

강 대변인은 “이 대통령은 해외 순방을 통해 만난 재외 동포들을 언급하면서 민간 외교관으로서 동포들의 역할을 높게 평가했다”면서 “재외 동포들이 국내 문제에도 관심을 갖고 참여할 수 있게 대외 정책을 세울 때 직접 참여할 수 있는 방안을 고민해달라 지시했다”고 말했다.

이어 그는 “첫 번째로 방문한 아랍에미리트에 대해서는 대한민국에 대한 애정과 포용력이 각별하고 경제적 여력이 충분한 만큼 중동 진출의 거점이 될 수 있게 해야 한다 강조하면서 아랍에미리트가 관심을 보인 한국식 국제학교 설립에 필요한 부분을 잘 살펴달라 지시했다”면서 “이집트는 잠재력이 있는 시장인 만큼 공적개발원조(ODA)에 대한 장기 계획을 세워 미래 가능성을 살펴보자고 제안했다”고 전했다. 또한 이 대통령은 상품, 현물 지원의 방법을 강구해 국내 기업 홍보의 기회로 활용하자고 제안했다고 한다.

이 대통령은 또한 튀르키예와 관련해 K-ETA(전자여행허가제) 문제 해결 방안 모색을 지시하기도 했다.

강 대변인은 이어 “(이 대통령은) 경제외교 성과를 대기업뿐만이 아닌 중소기업과 벤처기업으로 확산할 수 있는 방안을 찾아봐 달라면서 국방, 방위 산업 활성화에 도움이 되는 획기적이고 발랄한 아이디어들이 나올 수 있게 공모전이나 증진대회를 마련할 것을 제안했다”고 말했다.