준강제추행 혐의 고소장 접수…서울경찰청 이관 장경태 “허위 무고·음해 법적 조치 포함 강력 대응”

[헤럴드경제=주소현 기자] 정청래 더불어민주당 대표는 27일 성추행 의혹이 제기된 장경태 민주당 의원에 대해 윤리감찰단의 진상조사를 지시했다.

조승래 민주당 사무총장은 이날 국회에서 기자들과 만나 “장 의원 관련 보도에 대해 정 대표는 윤리감찰단에 보도 상황에 대한 진상을 조사할 것을 지시했다”며 이같이 말했다.

조 사무총장은 “장 의원이 가진 자료 같은 게 있는지 의견이라든지 관련된 진상을 파악하기 위해 윤리감찰단에 조사를 지시했다”고 덧붙였다. 또 “(장 의원이) 해명서를 낸 게 있다”고도 말했다.

경찰 등에 따르면 서울경찰청은 이날 장 의원에 대한 준강제추행 혐의 고소장이 접수돼 수사에 착수했다. 서울 영등포경찰서에 고소장이 제출됐지만 서울경찰청으로 이첩된 것으로 알려졌다.

장 의원은 자신의 페이스북을 통해 “전혀 사실이 아닌 허위 무고와 관련, 음해에 대해 법적 조치를 포함해 강력 대응하겠다”고 입장을 밝혔다.