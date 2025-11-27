코리아 레지스트리는 27일 글로벌 고기능 화학제품 제조 및 유통사인 라보라토리어스 빌퍼 그룹(Laboratorios Bilper Group)과 손잡고 60년 전통의 세계 최대 규모의 반려동물 제품 명가 멘포산(Menforsan)’의 국내 독점 공급에 나선다고 밝혔다.

코리아 레지스트리(대표이사 조혜진)는 지난 13일 서울 서초구 코리아 레지스트리 본사에서 라보라토리어스 빌퍼 그룹과 전략적 업무 협약을 체결하고, 멘포산 브랜드의 천연 코스메틱 및 위생용품 등의 반려동물 용품을 국내에 단독 유통·판매하기로 했다. 이날 협약식에는 박지광 코리아 레지스트리 총괄이사와 Teresa porto 부사장을 비롯한 양사 주요 관계자들이 참석했다.

멘포산은 60년 이상의 역사를 지닌 세계 최대 규모의 반려동물 관련 용품 브랜드로, 북미와 유럽을 중심으로 반려동물의 코스메틱 제품 및 위생용품 등 다양한 제품을 선보이고 있다. 코리아 레지스트리는 이번 협약을 통해 멘포산의 반려동물 용품을 국내 시장에 선보이는 한편, 향후 이 브랜드를 대표하는 배변유도제, 짝짓기 방지제, 핥음 방지제, 잠자리, 생리적 행위유도제 등 심리적 행동 유도 기능성 제품군으로 확대해 나갈 계획이다.

코리아 레지스트리 관계자는 “전세계 60여 개국에 수출하고 있는 세계적인 소비재 기업과 협력을 시작했다. 앞으로도 신뢰할 수 있는 우수한 품질의 반려동물 용품을 지속적으로 국내에 선보이겠다”고 말했다.

코리아 레지스트리는 반려동물시장을 미래 신성장 동력으로 삼아 제품군 확장 및 제조생산설비 등 지속적인 투자를 이어 나갈 예정이다.