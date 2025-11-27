시곡초 학생 72명 참여

[헤럴드경제=고은결 기자] 한국바스프는 지난 25일 안산공장에서 시곡초등학교 학생 72명을 초대해 바스프 그룹의 글로벌 CSR 플래그십 프로그램 키즈랩(Kids’ Lab)을 진행했다고 27일 밝혔다.

이번 행사는 어린이들에게 화학의 즐거움을 직접 체험할 기회를 제공하며, 지역 교육 발전과 다양성·협력의 가치를 실천하는 자리로 마련됐다.

키즈랩은 1997년 독일에서 시작해 현재 전 세계에서 운영되고 있으며, 한국에서는 2003년 첫발을 내디딘 이후, 20년 넘게 수만 명의 어린이들이 참여해 과학에 대한 호기심을 키우고 창의적 사고를 다져왔다. 특히 이번 안산 행사는 다양한 문화적 배경을 가진 어린이들이 함께 참여해 서로 배우고 협력하는 경험을 제공했다.

이민근 안산시장은 “이런 기업 참여 프로그램은 안산시 교육 환경에 큰 힘이 된다. 앞으로도 지속적인 관심과 협력이 이어지길 기대한다”고 말했다.

이우석 한국바스프 대표는 “경제가 어려운 때일수록 미래 세대를 위한 사회공헌 활동과 투자를 멈추지 않는 것이 중요하다”며 “키즈랩은 그 철학을 담은 프로그램이며, 바스프는 과학을 통해 아이들이 더 큰 꿈을 꿀 수 있도록 계속 지원할 것”이라고 전했다.

한국바스프가 지난 18일 진행한 키즈랩에는 여수 소호초등학교 학생 35명이 참여했다. 한국바스프는 앞으로도 다양한 지역에서 과학 체험 기회를 확대하며 ESG 경영과 연계한 사회공헌 활동을 강화할 계획이다.

바스프 그룹은 UN 지속가능발전목표(SDG)를 지지하며 특히 ‘양질의 교육(Quality Education)’ 달성에 힘쓰고 있다. 한국바스프는 이러한 글로벌 비전을 바탕으로 키즈랩을 비롯해 정보소외 계층에 정보화 기기 제공, 맹아학교 지원, 자폐 예술가 후원 등 다양한 활동을 펼치며 교육 기회의 격차를 줄이고 미래세대를 위한 지속 가능한 사회공헌을 실천하고 있다.