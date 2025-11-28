- 네이버-어반플레이, AI BIZ 크리에이터 스쿨 최종 성과 공유회 ‘PLAYGROUND’ 개최

- AI 시대에 필요한 디지털 비즈니스 설계 능력 집중 조명…시장 친화형 인재 검증

“내 콘텐츠가 비즈니스가 될 수 있을까?”라는 물음으로 시작하여 청년 크리에이터들이 AI 기술 역량을 길러 콘텐츠 제작 능력을 키우고, 브랜드를 구축해 시장에 선보일 수 있도록 돕는 ‘AI BIZ 크리에이터 스쿨’이 6개월간의 대장정을 마쳤다. 네이버㈜(대표이사 최수연)와 ㈜어반플레이(대표 홍주석)는 오는 2025년 12월 5일과 6일 양일간 서울 을지로 뉴스뮤지엄에서 그 최종 성과 공유회 ‘PLAYGROUND’를 개최한다고 11월 28일 밝혔다.

이번 성과 공유회는 “Create, Connect, Expand”라는 슬로건 아래, 자신만의 비즈니스 모델을 구축한 최종 마스터 크리에이터 19인의 개성 넘치는 브랜드를 선보인다. 이번 행사는 AI 융합형 인재들의 실질적인 시장성을 검증하는 프로토타입 무대 역할을 수행한다.

AI BIZ 크리에이터 스쿨은 2025년 고용노동부 미래내일 일경험(ESG지원형) 사업으로 선정되어 진행되었으며, 전국에서 모인 400명의 청년들을 대상으로 루키-프로-마스터 3단계 실전 교육을 진행하였고, 단순한 콘텐츠 제작을 넘어 AI 기술 이해 및 디지털 비즈니스 설계 역량을 집중적으로 인큐베이팅했다.

이번 PLAYGROUND는 이러한 AI 융합형 인재의 성과를 체험형 성과 공유 방식으로 선보인다. 참가자들은 각 층의 콘셉트에 맞춰 자신만의 콘텐츠와 비즈니스 모델을 공개하며, 시장 친화형 크리에이터로 거듭났음을 보여준다.

1층 ‘마켓 그라운드(MARKET GROUND)’에서는 완성된 비즈니스 모델의 수익화와 브랜드 확장성을 보여주고, 2층 ‘스토리 그라운드(STORY GROUND)’에서는 콘텐츠의 몰입을 위한 다양한 체험 프로그램과 브랜딩 스토리를 보여주며, 3층 ‘인사이트 그라운드(INSIGHT GROUND)에서는 지식 IP 기반의 클래스와 컨설팅 등 경험형 전시를 통해 콘텐츠의 연결 가치를 증명하는 교류의 장을 펼친다.

이번 행사에서는 성과 공유회 취지에 부합할 수 있도록 현금 거래 대신 ‘ABC 포인트’라는 혁신적인 가치 교환 시스템을 도입하여, 관람객의 참여를 크리에이터 성장에 대한 사회적 투자로 치환한다. 이 시스템은 참가자의 성과를 관람객의 능동적인 참여와 투자 데이터로 평가하는 새로운 비즈니스 모델 평가 방식이다.

주관사인 네이버㈜, ㈜어반플레이 관계자는 “AI BIZ 크리에이터 스쿨은 청년들의 창의력이 AI 기술 융합과 체계적인 비즈니스 훈련을 통해 시장에서 통하는 경쟁력을 갖추게 됨을 보여준다”며, “이번 행사를 통해 최종 검증된 시장 친화형 AI 콘텐츠 인재들이 대한민국 디지털 비즈니스 생태계를 이끌어갈 것”이라고 기대감을 표했다.

AI BIZ 크리에이터 스쿨은 성과 공유회 이후에도 최종 마스터 참가자들이 지속 가능한 비즈니스 모델을 확보할 수 있도록 후속 지원을 이어갈 예정이다.