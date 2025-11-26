26일 김 여사 재판서 통일교 前간부 문자 공개

[헤럴드경제=이용경 기자] 한학자 총재의 지시로 김건희 여사에게 그라프 목걸이가 전달됐다는 전직 통일교 간부의 문자메시지가 26일 법정에서 공개됐다.

서울중앙지법 형사27부(우인성 부장판사)는 이날 오후 김 여사의 자본시장법 위반, 특정범죄가중처벌법상 알선수재 등 혐의에 관한 속행 공판을 진행했다.

민중기 특별검사팀은 통일교 전 재정국장 이모 씨에 대한 증인신문 과정에서 이씨가 2023년 12월 한 총재의 전 비서실장 정모 씨에게 보낸 문자 메시지를 제시했다.

이씨는 건진법사 전성배 씨를 통해 김 여사 측에 금품을 건넨 혐의를 받는 윤영호 전 통일교 세계본부장의 배우자다.

이씨가 보낸 메시지에는 “취임식을 앞두고 TM(한학자 총재를 지칭)께서 여사에게 취임 선물을 하시면 좋겠다는 의견이 있어 보고 후 선물을 준비해서 전달하게 되었다”는 내용이 담겼다.

또 북대서양조약기구(NATO·나토) 순방 이후 불거진 반클리프 아펠 목걸이 논란과 아베 전 일본 총리 피습 사건, 원정 카지노 의혹으로 인한 통일교 상황에 대해 언급하며 “대선 이후 갖게 된 신뢰감도 무너질 것으로 염려됐고 아울러 이러한 난항을 타개하기 위함이 금번 선물 이슈”라고 하는 내용이 적혔다.

또 “실제 TM께서 7월 16일에 지침을 주셨다고 했다. 국모로서 품격을 가져야 한다는 말씀도 주셨다. 그 지침을 받고 진행된 것이다”라는 내용도 문자에 담겼다.

특검은 이를 두고 “그라프 목걸이 등을 김 여사에게 전달한 사실이 수사기관에서 문제가 될 수 있음을 알리고 이에 대한 대책을 세워야 한다는 취지에서 이러한 문자를 전송하게 된 것이 맞느냐”고 추궁했으나, 이씨는 증언을 거부했다.

애초 금품 수수 사실을 부인했던 김 여사는 지난 5일 샤넬 가방 2개를 받은 사실을 인정했다. 하지만 그라프 목걸이에 대해서는 받지 않았다는 입장을 유지하고 있다.

특검은 또 2022년 7월 29일 그라프 목걸이 구입 후 이씨와 윤 전 본부장 간 대화 중 ‘구매자 김건희로 등록하면 안 될 것 같아 일단 내 이름을 기재했다’는 언급의 의미를 물었으나, 이씨는 진술을 거부했다. 그는 다만 그라프 목걸이를 구매하고 통일교 측에서 정산받은 사실은 인정했다.

이어 증인으로 출석한 윤 전 본부장은 “증인 기억에 청탁들이 김 여사 영향력으로 실현된 것이 하나라도 있느냐”는 김 여사 측 질문에 “청탁해서 뭐가 전달됐고 실현이 뭐가 됐냐. 그건 제가 아무리 숙고를 해봐도 뭐가 됐는지 잘 모르겠다”고 말했다.

그는 김 여사 측에 금품을 건네고 유엔(UN) 제5사무국 한국 유치를 청탁한 혐의와 관련해 “샤넬백으로 유엔 사무국 유치가 가능한가요. 외람되지만 그건 아닌 것 같다”며 혐의를 부인했다. 다만 교육부 장관의 통일교 행사 참석을 건진법사 전씨에게 청탁한 사실은 인정했다.

윤 전 본부장은 청탁 진행 및 이후 과정에서 전씨의 영향력에 대해서는 의심스러웠다는 취지로 진술하기도 했다. 그는 “2023년 1월 권성동 의원이 연락을 줘서 하신 이야기가 ‘(전씨가) 낙동강 오리알 됐다’고 했다. 피고인(김건희)과의 관계가”라며 “‘낙동강 오리알이 언젠가는 부화한다’ 이런 우스갯소리를 했는데 관계가 거의 단절됐다고 들었다”고 말했다.

김 여사는 2010년 10월~2012년 12월 도이치모터스 주가조작에 가담해 8억1000만원 상당의 부당이득을 취득한 혐의로 지난 8월 29일 구속기소 됐다. 2021년 6월~2022년 3월 윤 전 대통령과 공모해 ‘정치 브로커’ 명태균 씨로부터 합계 2억7000만원 상당의 여론조사를 무상으로 제공받은 혐의, 전씨와 공모해 2022년 4~7월 통일교 관계자로부터 교단 지원과 관련한 청탁을 받고 고가 목걸이 등 합계 8000만원 상당의 금품을 수수한 혐의도 있다.