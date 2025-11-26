울산·여수 산단서도 산업 구조 재편 논의 나신평 “구조 재편, 개별 기업 신용도에 상당한 영향”

[헤럴드경제=경예은 기자] 롯데케미칼과 HD현대케미칼이 충남 대산 석유화학단지 내 공장 통폐합에 나서면서 석유화학 업계 전반의 구조 재편이 본격화되고 있다. 업계에서는 이 같은 변화가 개별 기업의 신용도에 중대한 영향을 미칠 수 있다고 보고 있다.

26일 김서연 나이스신용평가 연구원은 “국내 석유화학산업의 구조적 공급 과잉이 심화되는 가운데 대산단지를 시작으로 구조 재편이 본격화되고 있다”며 “이 같은 변화가 향후 개별 석유화학사의 신용도에 미칠 영향은 상당하다”고 분석했다.

이날 롯데케미칼과 HD현대케미칼은 롯데케미칼의 대산 나프타분해시설(NCC) 사업을 물적분할한 뒤 해당 신설법인을 HD현대케미칼과 합병하는 사업재편 계획을 산업통상자원부에 승인 신청했다고 공시했다. 계획이 확정되면 통합 법인은 HD현대오일뱅크와 롯데케미칼이 공동 지배하는 합자회사 형태가 된다.

대산뿐만 아니라 울산·여수 산업단지에서도 유사한 논의가 진행되고 있다. 울산·온산 지역에는 에쓰오일(S-Oil), SK에너지, 대한유화, SK지오센트릭 등이 설비를 보유하고 있으며, 여수에는 GS칼텍스, LG화학, 롯데케미칼, 여천NCC 등이 집적돼 있다.

관건은 이번 구조 재편이 개별 업체의 신용도에 어떻게 반영되느냐다. 김 연구원은 “기존 모회사는 적자 사업부를 분리하면서 연결 기준 손실 폭이 줄어들 수 있다”며 “통합법인 역시 가동률 최적화를 통해 손실 규모를 축소할 여지는 있다”고 설명했다.

다만 수익성 개선 효과는 제한적일 것이란 전망이 우세하다. 불황의 근본 원인이 중국발 공급 과잉에 있고 중단기적으로 추가 증설도 예정돼 있어 수급 환경이 단기간에 개선되기 어렵기 때문이다. 이는 단기적인 손실 완화와는 별개로 중장기 수익성 회복에는 시간이 필요하다는 의미다.

여기에 일회성 비용 발생 가능성도 부담 요인이다. 설비 가치를 다시 매기는 과정에서 법인세 등 세금이 발생할 수 있고, 통합 과정에서 중복된 설비를 정리하면 대규모 손실이 반영될 가능성도 크다. 이 경우 재무지표가 급격히 악화될 수 있으며 유동성에도 부담으로 작용할 수 있다고 김 연구원은 설명했다.

통합법인의 안정적인 운영을 위해 모회사의 자금 지원이나 연대보증이 필요해질 가능성도 있다. 이는 모회사 입장에서는 추가적인 부담이 된다. 반대로 지원이 지연될 경우 신설 통합법인의 재무 안정성이 흔들릴 수 있다는 점도 리스크로 지목된다. 두 회사가 모인 합자회사 구조상 의사결정이 지연될 가능성도 있다.

금융당국 지원에 따른 채무조건 변경 역시 핵심 변수다. 금융당국은 산업구조 재편 지원을 위해 만기연장, 이자 유예, 금리 조정 등 유동성 지원을 검토 중이다. 해당 지원이 임박한 부도 회피 목적의 비자발적 채무조정일 경우 ‘광의의 부도’로 해석될 여지도 있다. 다만 김 연구원은 “만기 연장이나 일부 금리 감면 등 선제적 안정 조치에 그친다면 부도로 보지는 않는다”면서도 “기업마다 금융지원 조건이 다를 수 있어 세부 내용에 대한 검토가 필요하다”고 덧붙였다.

이어 “앞으로 각 기업의 분할·합병 세부 계획과 이행 과정에서의 쟁점을 면밀히 점검한 뒤 필요 시 신용등급을 재산정할 계획”이라고 덧붙였다.