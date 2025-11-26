26일 서울시청 앞 출마선언 “새로운 서울, 체인지메이커 되겠다” “오세훈 서울시장, 전시행정 끝판왕”

[헤럴드경제=양근혁 기자] 박홍근 더불어민주당 의원이 내년 6월 3일 실시되는 지방선거에서 서울시장에 도전한다고 26일 선언했다.

박 의원은 이날 오후 서울시청 앞에서 출마 선언 기자회견을 열고 “새로운 서울을 위한 ‘체인지 메이커’가 되겠다”고 밝혔다. 원내대표를 지낸 4선 중진인 박 의원은 당내에서 이재명 대통령과 가까운 친명(친이재명)계로 분류된다.

박 의원은 서울시 공약으로 ▷서민 주택(Affordable Housing)의 신속한 공급 확대 ▷돌봄 대상자 중심의 통합돌봄서비스 구축 ▷마을버스 요금 무료화 ▷도시철도 노인 무임승차 제도 합리적 개선 ▷강남·비강남권 교통격차 축소 ▷재산세 공동과세 비율 상향 조정 등을 제시했다.

박 의원은 “내란·계엄 발생 1년이 지나도록 윤석열을 비롯한 내란 주도자들에 대한 법적 단죄는 더디기만 하다”며 “내년 지방선거는 이재명 정부가 국민 속에 든든히 뿌리내리게 하는 결정적 분수령이고 그 중심엔 서울시장 선거가 있다”고 강조했다.

오세훈 시장을 겨냥한 비판도 제기했다. 그는 “지금 서울시민은 불안정, 불평등, 불균형이라는 3불(不)에 둘러싸여 있다”고 말했다. 아울러 오 시장의 역점 사업인 한강버스 사업과, 종묘 인근 재개발 계획 등을 언급하며 “전시행정의 끝판왕”이라고 꼬집었다.

박 의원은 “서울시의 채무는 올해 10월 현재 25조원으로, 오 시장이 다시 취임한 2021년 4월보다 7조 9000억원이 늘었다”며 “하지만 1390억원을 쏟아붓고 누적적자는 1200억원이라는 세빛둥둥섬, 4846억원이 들어갔으나 연 매출이 200~300억원도 안 되는 동대문디자인플라자(DDP)로도 모자랐던 모양”이라고 거듭 비판했다.

또 “이제는 1500억원의 한강버스와 3700억원의 노들예술섬, 그리고 1조원이 넘는 서울링에 이르기까지 전시행정의 끝판왕을 과시하고 있다”며 “세계문화유산 종묘 앞에 141미터짜리 건물을 세워 유구한 전통문화의 가치를 훼손하려 한다”고 했다.

그러면서 “자신의 사법적 보호막이자 정치적 욕망을 채우는 도구로 그 직을 이용하는 행위를 더 이상 용납할 수 없다”고 목소리를 높였다.

박 의원은 이 대통령과의 인연도 언급했다. 그는 “이재명 경기도지사를 대한민국의 낡은 질서를 깨뜨릴 유일한 혁신주자라 판단했고, 3선이자 서울지역 의원 중 최초로 공개 지지를 선언했다”며 “비서실장을 맡아 대통령 후보로 만들었고, 원내대표로서 이재명 당대표와 호흡을 맞췄다”고 강조했다.

또한 “새 정부 출범 후에는 국정기획위원회에서 국정기획분과위원장과 정부조직개편 태스크포스(TF) 팀장을 맡아 이재명 정부 5년의 대한민국을 알차게 설계했다”고도 말했다.

박 의원은 “이재명 정부의 성공을 위해서는 일 잘하는 서울시장의 뒷받침이 필수적”이라며 “이재명 정부의 설계자이자 이재명 대통령의 동반자, 저 박홍근이 수도 서울의 위대한 미래를 설계하고자 한다”며 지지를 호소했다.

민주당에서 서울시장 후보군으로 거론되는 인사 중 출마를 선언한 건 박 의원이 처음이다. 현재 당내에서는 서영교·박주민·전현희·김영배 의원과, 홍익표·박용진 전 의원, 정원오 성동구청장 등이 후보군으로 언급되고 있다.