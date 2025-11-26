12월 22일 정시전략특강, 23~27일까지 1:1 정시컨설팅…관악진로직업체험지원센터 통해 사전 신청 정시전략특강에서 김병진 이투스 소장이 정시 지원 최신 동향, 학과 선택 노하우 전수

[헤럴드경제=박종일 선임기자]관악구(구청장 박준희)가 관악진로직업체험지원센터와 함께 ‘2026학년도 정시 전략특강’과 ‘1:1 컨설팅‘ 운영하며 대입 정시를 준비하는 학생을 위한 지원사격에 나섰다.

먼저 구는 오는 12월 22일 저녁 7시 관악구청 8층 대강당에서 ’2026 정시전략특강‘을 개최한다. 이번 특강에는 대학 입시 전문가인 ’김병진 이투스 소장‘이 출강해 ▲정시 지원 최신 동향 ▲전형 분석 ▲지원 전략 ▲학과 선택 노하우 등을 심층 분석하고 현실적인 지원 방향을 제시할 계획이다.

이어 12월 23일부터 12월 27일까지 5일간은 공교육 진학 상담 전문가와 함께하는 ’대입 정시 지원 1:1 컨설팅 프로그램’이 온오프라인에서 진행된다. 컨설팅에 참여하는 수험생과 학부모는 개인별 성적 분석을 통해 지원 가능 대학과 학과를 진단받고 맞춤형 전략 수립 등을 제공받게 된다.

구 관계자는 “자신의 강점과 약점을 객관적으로 분석하고, 정시 전략을 세밀히 조정해 실질적인 합격 가능성을 높이는 기회를 얻을 수 있을 것”이라고 말했다.

정시 전략특강과 1:1 컨설팅 모두 관악진로직업체험지원센터 홈페이지를 통해 사전 신청하고 참여하면 된다. 정시 전략 특강 대상은 수험생과 고등 2학년 학생, 학부모 등 선착순 300명으로, 12월 5일 저녁 6시부터 신청할 수 있다.

정시 지원 컨설팅은 고3 학생과 N수생 학생, 학부모 등 총 80명을 선착순 모집하고 6일 저녁 6시부터 신청할 수 있다. 평일에는 화상회의 플랫폼(ZOOM 또는 웨일온)을 통한 온라인 컨설팅이, 주말에는 오프라인으로 관악진로직업체험지원센터에서 오프라인 컨설팅이 진행된다.

구는 관악진로직업체험지원센터를 통해 총 27개의 학교급별 맞춤형 진로 진학 프로그램을 운영해 누적 8만 여명의 학생과 학부모가 이용하고 있다. 올해는 중학생을 위한 고등학교 진학설명회 등 신규 프로그램 운영으로 학생들의 진로 탐색 역량 강화에 기여하며 2020년, 2022년에 이어 ‘2024년 진로 탐색 활동 협력 유공’ 교육부장관상을 수상했다. 아울러 서울시교육청 진로직업체험지원 우수센터로 선정되는 영예도 안았다.

박준희 구청장은 “변화하는 입시 환경 속에서 학생들이 맞춤형 합격 전략으로 원하는 대학의 꿈을 이룰 수 있도록 실질적인 지원을 아끼지 않겠다”라며 “전문가가 알려주는 실전형 합격 가이드를 통해 관악의 학생들이 꿈을 향해 한 걸음 더 다가가는 소중한 기회를 잡기를 바란다”라고 말했다.

관악구 진로 및 입시지원 프로그램에 대한 자세한 사항은 진로직업체험지원센터 홈페이지를 통해 확인하거나, 관악진로직업체험지원센터 또는 관악구청 교육지원과로 문의하면 된다.