주요 3개 법인 통합…내년 1월 1일부터

[헤럴드경제=차민주 기자] 스마일게이트는 내년 1월 1일부터 경영 체계를 현 ‘그룹’ 구조 체제에서 ‘통합 법인’ 체제로 개편한다고 26일 밝혔다.

스마일게이트에 따르면 이번 개편으로 스마일게이트 홀딩스, 스마일게이트 엔터테인먼트, 스마일게이트 알피지 등 주요 3개 법인이 하나의 회사로 통합된다. 그룹의 분산된 전사 역량과 자원을 한 곳에 집중해 글로벌 경쟁력을 강화하겠단 취지다.

이어 스마일게이트는 글로벌 시장 변화, 기술 전환, 이용자 트렌드 등 급변하는 사업 환경에 민첩하게 대응하고자 통합법인 경영 체제로의 전환하게 됐다고 밝혔다.

스마일게이트는 의사결정의 일관성을 강화해 전 세계 지식재산권(IP) 명가로 도약하겠단 방침이다. 이를 위해 경영지원 영역을 사업 지원을 위한 체계로 개편한다. 아울러 개발·사업 영역은 전문성을 기반으로 업무에 역량을 집중할 수 있는 환경을 만들겠단 방침이다.

또 스마일게이트는 이번 통합법인 출범을 계기로 임직원이 역량을 최대한 발휘할 수 있도록 도전적인 기회를 제공하겠다고 덧붙였다.

성준호 스마일게이트 그룹 최고경영자(CEO)는 “이번 법인 통합으로 명확한 비전과 사업 전략 아래, 모든 역량과 자원을 결집하여 한 방향으로 나아가는 토대를 구축할 수 있게 됐다”며 “앞으로도 스마일게이트는 글로벌 엔터테인먼트 시장에서 메가밸류(Mega Value)를 지속해서 발굴해 글로벌 IP 명가로 성장해 나갈 것”이라고 밝혔다.