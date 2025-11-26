3개 BU·1개 SU 체제 전환

[헤럴드경제=전새날 기자] GS리테일이 26일 조직 개편을 통해 3개 BU(Business Unit), 1개 SU(Support Unit) 체제로 전환한다. 고객 가치 관점에서 사업 경쟁력 강화, 데이터 기반 업무 방식, 운영 최적화 및 효율화를 통해 경쟁력을 강화하는 것이 골자다.

우선 ‘플랫폼BU(편의점·수퍼사업부)’와 ‘홈쇼핑BU’로 운영됐던 2개 BU체제에서 편의점사업부와 수퍼사업부를 각각 BU로 격상시켜 주력 사업 3개 BU체제를 구축했다.

이와 함께 편의점과 수퍼의 MD, 마케팅, 점포지원 등 지원 기능을 총괄하는 플랫폼SU(Support Unit)를 신설했다. 플랫폼SU 산하에는 MD본부, 마케팅부문, O4O부문 등이 속하게 된다. 편의점과 수퍼 양 사업 간 시너지를 강화하고 MD전문성을 제고한다.

홈쇼핑BU는 ‘통합세일즈부문’을 신설하고, TV와 모바일간 시너지를 한층 강화해 협력사 상품 판매 역량을 극대화한다.

AX 가속화를 위해 기존 DX본부 명칭을 AX본부로 변경하고 AI(인공지능) 및 인프라 기능을 강화한다. 또 준법경영 강화를 위해 준법지원실을 신설한다.

GS리테일 관계자는 “이번 조직개편은 고물가와 고환율로 인한 소비 변화, 유통 업태간 경쟁 심화, AI 기술 발전 가속화 등 경영 환경 변화에 맞춰 사업 경쟁력을 강화하는데 중점을 뒀다”며 “특히 주력 사업 중심의 BU체제 전환은 민첩하고 효율적인 의사결정을 통해 경영 효율성을 극대화할 것으로 기대하고 있다”고 했다.