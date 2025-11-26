5년간 평균 수도권 물량의 2.3배 수준 서울, 고덕강일 3블록 8월 분양 예정 용도전환도 3곳, 4100가구 추진

[헤럴드경제=신혜원 기자] 정부가 2026년 수도권 공공택지에서 총 2만9000가구 규모의 공공분양주택을 공급한다. 3기 신도시 고양창릉·남양주왕숙을 비롯해 2기 신도시인 광교·평택고덕 등 선호입지로 꼽히는 택지에서 공공주택이 분양될 예정이다. 다만 수도권 내 공급부족 문제가 두드러지는 서울은 약 1300가구 규모 고덕강일지구 1곳 분양에 그쳐 신규 공급지 발굴이 시급하다는 지적이 나온다.

국토교통부는 26일 한국토지주택공사(LH), 서울주택도시개발공사(SH), 경기주택도시공사(GH), 인천도시공사(iH) 등 4개 기관과 함께 내년 수도권 공공택지에서 총 2만9000가구 규모의 공공분양주택을 순차적으로 공급할 계획이라고 밝혔다.

앞서 국토부가 9·7 주택공급 확대방안에서 발표한 공공분양주택 물량 2만7000가구 대비 2000가구 늘었다. 국토부 관계자는 “고양창릉, 시흥거목 등 사업지구에서 물량이 크게 늘었고 구리갈매역세권도 물량이 추가됐다”며 “양주, 평택 지역들 물량이 일부 빠지면서 전체적으로 2000가구가 증가하게 됐다”고 설명했다.

내년도 공공분양주택 물량은 올해 물량(2만2000가구) 대비 32.2% 증가한 수치로, 최근 5년간 평균 수도권 분양 물량(1만2000가구)의 2.3배 수준이다.

공급되는 지구별로 보면 서울은 고덕강일 3블록 1305가구가 내년 8월 분양된다. 3기 신도시는 ▷고양창릉3881가구 ▷남양주왕숙 1868가구 ▷인천계양 1290가구, 2기 신도시는 ▷광교 600가구 ▷평택고덕 5134가구 ▷화성동탄2 473가구 등이 포함됐다.

이 외 중소택지는 ▷구리갈매역세권 287가구 ▷검암역세권 1190가구 등이 내년 분양을 준비하고 있다. 2만9000가구 물량은 내년 3월부터 12월까지 순차적으로 공급될 예정이다.

국토부 관계자는 “공급되는 물량 전반적으로 수요가 높은 지구들이 포함됐다”며 “3기 신도시를 비롯해 중소택지도 입지 좋은 곳이 분양돼 시장에서 많은 수요가 있을 것으로 예상한다”고 말했다.

다만 만성적 공급난을 겪고 있는 서울의 공급규모가 적다는 지적에 대해선 “서울은 SH공사 사업지구 중 남은 땅도 일부 있고, 유휴 학교용지나 체육시설 위치를 바꾸고 주택용지로 전환하려는 곳들도 일부 있다”며 “추가로 공급될 수 있고 연말에 나올 공급계획에 마곡을 비롯한 서울 물량도 있을 것”이라고 말했다.

국토부는 내년에 2만9000가구 공공분양주택 공급 외에도 4100가구 규모 비주택용지의 용도전환을 추진하겠다는 방침이다. 이는 9·7 대책에 담긴 ‘LH 소유 비주택용지 용도전환 정례화’ 내용의 후속조치다. 당시 장기간 활용되지 않거나, 과도하게 계획된 비주택용지의 용도와 기능을 정례적으로 심의하고 필요시 주택용지로 전환하는 공공택지 재구조화 제도 도입을 통해 2030년까지 1만5000가구를 착공하겠다고 밝혔다.

우선적으로 추려낸 4100가구 물량은 ▷남양주왕숙 455가구 ▷파주운정3 3200가구 ▷수원당수 490가구 등이다. 남양주왕숙과 파주운정3은 유보지, 수원당수는 단독주택용지를 공동주택용지로 바꾸는 절차에 착수한다. 특히 수원당수는 내년 중 주택 착공을 추진할 계획이다.

국토부 관계자는 “새로운 땅을 찾아서 조성하는 과정은 시간이 오래 걸릴 수밖에 없지만 용도전환 방식은 이미 땅이 만들어진 상태이고 성격만 바꾸면 되는 것이기 때문에 전체적인 공급 과정이 상대적으로 굉장히 빠르다”고 강조했다.

한편 국토부는 올해 남은 기간에도 이달 공급되는 남양주왕숙(881가구), 군포대야미(1003가구)를 비롯해 총 5100가구를 수도권에서 추가로 분양할 예정이다.

김규철 국토부 주택토지실장은 “9·7 대책을 통해 착공 중심의 관리 체제로 전환한 성과가 가시화되고 있으며, 앞으로도 공공주택 물량이 꾸준히 증가할 것”이라며 “앞으로도 국민이 선호하는 입지에 양질의 공공주택을 신속히 공급해 실수요자의 내 집 마련 기회가 지속 확대될 수 있도록 주요 공공기관들과 긴밀히 협력해 나갈 것”이라고 말했다.