44만2000명 이동, 작년보다 7만9000명 감소 인구이동률도 10.2%… 2000년 통계 이후 10월 기준 최저

[헤럴드경제=김용훈 기자] 지난달 전국에서 다른 동네로 이사한 사람이 10월 기준 51년 만에 가장 적은 것으로 나타났다.

주택 공급 감소에다 올해 긴 추석 연휴까지 겹치면서 인구 이동이 크게 위축된 영향이다.

국가데이터처가 26일 발표한 ‘2025년 10월 국내인구이동통계’에 따르면 지난달 읍면동 경계를 넘어 전입신고를 한 이동자는 44만2000명으로, 작년 같은 달보다 7만9000명(15.2%) 줄었다.

1974년 10월(41만명) 이후 가장 적다.

인구 100명당 이동자 수를 나타내는 인구이동률은 10.2%로, 관련 통계를 작성한 2000년 이후 10월 기준 최저다. 작년 10월보다 1.8%포인트 떨어졌다.

국내인구이동통계는 전입신고 가운데 읍면동을 바꾼 사례를 집계한 것이다. 계절성과 주택시장 상황에 따라 변동성이 큰 것이 특징이다.

국가데이터처 관계자는 “올해 8∼9월 주택매매량과 아파트 준공 실적이 작년보다 감소했다”며 “추석 연휴가 10월에 길게 있었던 점도 이동 감소 폭을 키운 것으로 보인다”고 설명했다.

지난달 전체 이동자 가운데 시도 내 이동은 67.3%, 시도 간 이동은 32.7%였다. 작년 같은 달과 비교하면 시도 내 이동은 16.6%, 시도 간 이동은 12.1% 감소했다.

시도별 순이동(전입-전출)을 보면 인천(2512명), 경기(2495명), 충북(847명) 등 10개 시도는 순유입을 기록했다. 반면 서울(-4705명), 부산(-1244명), 광주(-1051명) 등 7개 시도는 순유출이었다.