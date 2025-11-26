근로복지공단과 업무협약…중소기업 근로자 자녀에 직장어린이집 문 열어

[헤럴드경제=김용훈 기자] 저출생으로 어린이집 이용률이 급락하는 가운데, 기업 간 보육시설을 공동 개방해 활용하는 ‘상생형 직장어린이집’ 모델이 본격 확산된다.

근로복지공단은 26일 서울 중구 신한은행 본점에서 신한은행, 토스(㈜비바리퍼블리카)와 함께 ‘상생형 직장어린이집 활성화’ 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 저출생에 따른 보육 공백을 줄이고, 중소기업 근로자의 육아 부담을 완화하기 위한 민·관 협력 모델이다.

상생형 직장어린이집은 ▷중소기업이 공동으로 운영하거나 ▷대기업·지자체가 부지·비용을 제공해 인근 중소기업 근로자 자녀도 함께 이용하도록 만든 구조다. 보육 서비스 품질이 높아 공단 내에서도 만족도가 가장 높은 유형으로 꼽힌다.

떨어진 보육 이용률…폐원 증가 속 ‘공동 활용’이 해법으로

저출생 영향으로 올해 전국 어린이집 정원 대비 현원 비율은 70.2%, 직장어린이집 이용률도 63.1%에 머물렀다. 이용률 저하로 폐원이 늘자, 시설을 서로 공유하는 방식이 지속가능한 대안으로 떠오르고 있다는 분석이다.

이번 협약으로 공단은 상생형 어린이집 공모 선정과 재정 지원을 맡고, 신한은행과 토스는 각각 운영 중이거나 설립 중인 직장어린이집을 상호 공동 이용하기로 했다. 아울러 양 사와 협약된 주변 중소기업에도 어린이집을 개방할 계획이다.

신한은행은 이미 운영 중인 5곳의 직장어린이집 가운데 신이한이 강북어린이집, 신한키즈 일산어린이집 2곳을 중소기업 근로자 자녀에게 개방하고 있다. 특히 신한키즈 일산어린이집은 중소기업 자녀 이용 비율이 50%를 넘어서, 지난 9월 공단의 중소기업 공동직장어린이집 지원 대상에 공식 선정됐다.

토스도 올해 6월 공단과 협약을 체결했으며, 내년 3월 개원을 목표로 강남 지역에 상생형 직장어린이집을 짓고 있다.

“일·가정 양립 위한 모범”…기업 간 상생 모델 확산 기대

근로복지공단은 이번 협약을 통해 기업 간 공동 이용 체계가 안착하면 중소기업 근로자의 보육 접근성이 크게 높아질 것으로 기대했다. 보육 서비스 품질 확보와 어린이집 운영의 지속가능성도 강화될 전망이다.

박종길 근로복지공단 이사장은 “상생형 직장어린이집은 중소기업 근로자의 육아부담을 줄이고 일·가정 양립 문화를 확산하는 데 큰 역할을 하고 있다”며 “이번 협력이 상생협력의 모범 사례가 될 것”이라고 강조했다. 이어 “더 많은 기업이 함께할 수 있도록 디딤돌 역할을 지속하겠다”고 말했다.