구도패·기업지원종합서비스 우수사례 공개…“일자리 미스매치 해소에 총력”

[헤럴드경제=김용훈 기자] 고용노동부가 구직자와 기업 특성에 맞춰 지원하는 ‘맞춤형 고용서비스’를 내년 대폭 확산한다.

노동부는 26일 ‘2025년 맞춤형 고용서비스 성과공유회’를 열고 ‘구직자 도약보장 패키지(구도패)’와 기업지원종합서비스의 올해 우수사례를 발표했다. 비스포크(Bespoke) 시대에 맞춰 개별 수요에 기반한 서비스 구조를 재정비하겠다는 취지다.

행사는 서울 중구 웨스틴조선호텔에서 열렸으며, 고용정책실장, 고용센터혁신추진단, 한국고용노동교육원 관계자와 전국 고용센터 담당자 등 200여명이 참석했다. 올해 공모전 수상자 55개 사례(구도패 대국민 15·기관 15, 기업지원 대국민 10·기관 15)에 대한 시상도 진행됐다.

구도패는 구직자의 경력개발 단계와 취업 애로요인을 AI 기반 분석으로 진단해 ‘심층상담–경력설계–맞춤형 지원’을 패키지로 제공하는 사업이다. 올해 1~10월까지 53개 센터에서 4755명이 참여했고 1662명이 취업에 성공했다.

결혼이민 여성의 재취업 성공 사례는 올해 ‘대상’에 선정됐다. 배우자 사별 후 불안정한 상태였던 참여자는 안산고용센터의 심리안정 지원(CBT), 복지 연계, 강점 탐색 상담을 거쳐 의료통역 실습과 취업까지 이어졌다. 임대주택·아이돌봄 등 생활 안정 자원도 함께 연계되며 “정착에서 취업까지 원스톱 지원”이 대표적 성과로 평가됐다.

기관(센터) 부문 대상은 부산북부고용센터가 수상했다. 센터는 ‘취업고민우체통’과 ‘취업특공대’라는 자체 개발 모델을 결합해 참여자 발굴부터 취업 후 사후관리까지 표준화했다. 운영 이후 참여자 수가 전년 대비 46% 증가하고 취업률도 45.6%로 높아졌다.

기업지원종합서비스 부문에서는 서울남부고용센터가 대국민(기업) 대상에 선정됐다. 관내 소규모 제조업체의 인사·노무 체계 개선, ESG 프로젝트 연계, 직무능력 향상 프로그램, 채용대행 등을 통해 청년 중심 8명을 채용한 점이 높은 평가를 받았다. “다양한 기관과의 협업으로 기업 경쟁력과 채용 성과를 함께 높였다”(참여기업 평가)는 점이 주효했다.

기관 부문 대상은 수원고용센터가 차지했다. 수원센터는 전담자 역량강화 조직 운영, 29개사 대상 특화서비스, 일·육아제도·환경개선 등 종합 컨설팅을 체계화해 기업 편의성과 지원 속도를 모두 높였다는 평가를 받았다.

임영미 노동부 고용정책실장은 “비스포크 시대에 맞춰 구직자·기업별로 더욱 정교한 맞춤형 서비스를 제공하고 지역 고용센터·유관기관과의 협업을 강화하겠다”며 “일자리 미스매치 해소를 위한 현장 중심 고용서비스를 지속 확대하겠다”고 밝혔다.