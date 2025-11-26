아고다 숙박 검색 작년의 3.3배 급증

[헤럴드경제=함영훈 기자] 센트럼항공, 이스타항공, 카놋샤크항공 등 한국에서 중앙아시아로 가는 항공편이 올들어 대폭 늘고, 한민족과 유사한 풍속과 문화가 속속 발견되면서 우즈베키스탄, 카자흐스탄, 키르키스, 타지키스탄 등 중앙아시아가 대한민국과 부쩍 가까워졌다.

이곳엔 캐나다 로키 모레인호수를 닮은 빅 알마티 호수, 유럽 알프스와 비슷한 이식쿨 산악-호수지대 절경도 있으며, 극동이나 중동과는 사뭇 다른 성체 사마르칸트 레기스탄이 신비스런 분위기를 자아낸다.

아울러 실크로드의 인문학도 살아있고, 우리 입맛에 맞는 음식도 많아 한국인들의 사랑이 깊어지는 곳이다. 사마르칸트엔 고대 이곳 왕조가 고구려,신라와 교류했음을 보여주는 흔적이 남아있다.

디지털 여행 플랫폼 아고다가 올해 1월부터 10월까지 대한민국 여행객의 숙박 검색 데이터를 분석한 결과, 중앙아시아 4개국에 대한 검색량이 전년 대비 225% 증가한 것으로 나타났다. 그러면, 중앙아시아의 매력지로 들어가 보자.

▶우즈베키스탄

과거 실크로드의 교역 중심지이자 동서양의 문화를 연결하는 핵심 지역이었던 우즈베키스탄은 대한민국 여행객들 사이 전년 대비 검색량이 234% 상승했다.

특히, 수도 타슈켄트는 국내 저비용항공사 최초로 티웨이항공이 올해 5월 인천-타슈켄트 직항 노선을 개설하면서 검색량이 289%로 크게 늘었다.

사마르칸트와 부하라 등 유네스코 세계문화유산으로 지정된 유서 깊은 도시들의 검색량도 각각 127%, 59% 증가하며 인기를 입증했다.

▶카자흐스탄

카자흐스탄은 중앙아시아에서 떠오르는 인기 여행지로 아고다 내 국내 여행객 검색량이 전년 대비 295% 증가했다.

과거 카자흐스탄의 수도이자 최대 도시인 알마티는 전통 시장과 예술 공간은 물론 인근 산악 지역에서 다채로운 야외 활동을 즐길 수 있는 곳으로 무려 348%의 증가세를 보였다. 이는 이스타항공이 올해 4월부터 10월까지 인천-알마티 직항 노선을 운항한 영향이 반영된 것으로 분석된다.

카자흐스탄에서 세 번째로 큰 도시인 심켄트는 활기찬 시장과 빠르게 성장하는 관광 산업으로 주목받는 산업·문화 중심지다. 올해 5월 카자흐스탄 민간항공사인 스캇항공이 인천발 직항 노선을 신규 취항하면서 대한민국 여행객들 사이 89%의 검색 증가율을 기록했다.

▶키르기스

‘중앙아시아의 알프스’로 불리는 키르기스스탄은 올해 검색량이 전년 대비 61% 상승하며 자연과 모험을 즐기는 여행객들에게 매력적인 여행지로 떠오르고 있다. 승마 체험과 전통 유르트 숙박 등 현지 문화를 생생하게 경험할 수 있는 다양한 액티비티로 색다른 여행 경험을 선사한다. 트레킹 명소와 빼어난 자연환경을 자랑하는 이식쿨 호수 인근의 카라콜과 촐폰아타는 각각 127%, 83%의 검색 증가율을 보였다. 키르기스스탄의 수도 비슈케크 또한 검색량이 46% 증가하며 대한민국 여행객들의 관심을 끌었다.

▶타지키스탄

타지키스탄은 웅장한 자연과 화려한 도시 문화, 고대 문명이 조화를 이루는 도시로 대한민국 여행객 검색량이 전년 대비 43% 증가했다. 최근 국내 여행 다큐멘터리 프로그램 ‘세계테마기행’에 소개되기도 했다.

특히, 수도 두샨베는 세련된 유럽풍 건축물과 전통 바자르가 어우러진 여행지로 41%의 증가세를 기록했다. 두샨베는 한국이 도시철도 추진 준비기획단 구성해 자문 용역을 체결했으며, 본 사업 수주도 유력한 상황이다. [취재협조=아고다]