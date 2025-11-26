2025년 의료데이터 중심병원 성과교류회 및 혁신포럼 개최

[헤럴드경제=이태형 기자] 보건복지부는 한국보건의료정보원과 26일 서울 서초구 가톨릭대학교 성의교정옴니버스파크 플렌티컨벤션에서 ‘2025년 의료데이터 중심병원 성과교류회’와 ‘보건의료데이터 혁신포럼’을 개최한다고 밝혔다.

이날 혁신포럼은 ‘의료 AX(AI Transformation, 인공지능 전환) 시대 보건의료데이터 활용 전략’을 주제로 열렸다.

의료 AX 시대를 맞아 AI 기반 의료데이터 활용 활성화 방안을 모색하기 위해 의료계·학계·산업계·공공기관 전문가 140여 명이 참석했다.

‘보건의료 데이터·인공지능 활용전략’을 주제로 한 기조 발표에 이어 ‘필수의료 데이터 공동구축 사례’와 ‘의료데이터 활용 현황 및 향후과제’에 관해 발표했다.

이후 토론에서는 각 분야의 전문가 6명이 패널로 참여해 혁신적인 보건의료 데이터 활용 방안을 논의했다.

이어진 성과교류회에서는 7개 컨소시엄별 성과를 공유했다.

각 컨소시엄은 외부 연구자와 공동으로 AI 플랫폼 인프라를 구축하거나 의료 AI 기업 대상으로 연구승인부터 전처리·분석·실증까지 원스톱으로 처리하는 체계를 갖추는 등 의료 AX를 선도하기 위한 활동을 진행하고 있다.

보건의료데이터 활용 유공자(장관표창 24점)와 제3차 K-CURE(암의 효과적 예방·치료·관리에 관한 연구 지원을 위한 데이터셋 구축·개방 사업) 암 공공라이브러리 경진대회 수상자(장관상 1점 등 총 9점)에 대한 시상식도 진행됐다.

K-CURE 경진대회 대상 수상자인 고려대학교 암 오케이 팀은 암 공공라이브러리에 구축된 대장암 데이터 등을 활용해 ‘수술 전 심폐체력이 암 환자의 수술 후 사망 위험에 미치는 영향’을 분석했다.

혁신포럼과 성과교류회는 한국보건의료정보원 공식 유튜브 채널을 통해 생중계됐다.

이형훈 복지부 제2차관은 “의료 AX 시대의 핵심 자원인 의료데이터를 잘 활용하기 위해서는 정책과 함께 신뢰·협력의 생태계를 구축할 필요가 있다”며 “보건복지부는 의료데이터의 안전한 활용을 위한 법적 기반을 마련하고, 의료데이터 중심병원과 산업계·학계·연구계가 함께 의료 혁신을 이끌 수 있도록 필요한 지원을 아끼지 않겠다”라고 밝혔다.

한편 복지부는 의료데이터 중심병원이 구축한 데이터를 의료 AI 관련 창업 초기 기업·중소기업이 연구개발에 활용할 수 있도록 의료데이터 이용권(바우처) 지원을 추경 사업으로 시작했다.

공모를 거쳐 8개 기업을 선정하고, 기업이 원하는 데이터를 보유한 의료데이터 중심병원 9개소를 연결했다. 2026년에는 바우처 지원과제를 확대하고, 의료데이터 중심병원을 통한 AI 모델 실증 사업을 신설해 의료 AI 발전과 의료혁신을 위한 산·학·연·병·정 협력을 강화할 예정이다.