[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 양천구(구청장 이기재·사진)는 취약계층 1만세대에 김장김치 50톤을 지원했다고 26일 밝혔다.

양천구는 지난 25일 신월1동 주민센터에서 ‘2025 양천사랑 김장나눔’ 전달식을 열었다. 양천사랑 김장나눔은 관내 기업, 종교단체, 구민 등과 함께 하는 민관협력 복지 행사다.

올해는 ‘만 개의 나눔, 만 배의 행복’을 슬로건으로 적극적인 후원 모금을 추진해 지난해보다 두 배 확대된 1만세대의 기초생계·의료수급자에게 세대당 5㎏씩 김장김치를 전달했다.

이번 김장나눔 후원에는 ▷씨앤씨학원 ▷양천구국공립어린이집연합회 ▷양천구기독교연합회 ▷우리은행 양천구청점 ▷이마트 목동점 ▷지구촌교회 ▷목민교회 ▷양천구치과의사회 ▷양천구민 등 다수 단체와 개인이 참여했다.

이기재 양천구청장은 “김장김치 한 포기에 담긴 따뜻한 정성과 마음이 추운 겨울 어려운 이웃에게 큰 위로가 되길 바란다”며, “어려운 시기에도 소중한 나눔에 동참해주신 모든 후원자분께 감사드리며, 앞으로도 행정과 민간이 함께하는 복지체계를 통해 따뜻한 공동체를 만들어 가겠다”고 밝혔다.