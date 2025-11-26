현대차그룹 ‘2025 원 아시아 광고제’ 4관왕 현대차 ‘올해의 브랜드’, ‘올해의 마케터’ 밤낚시 ‘올해의 최고 캠페인’ 수상 “새로운 소통, 차별적 시도 이어갈 것”

[헤럴드경제=양대근 기자] 현대자동차그룹이 혁신적인 아이디어와 콘텐츠로 아시아의 권위 있는 광고제에서 브랜드 경쟁력을 입증했다고 26일 밝혔다.

이날 현대차와 종합광고대행사 이노션은 아시아·태평양(APAC) 지역 내 최고 크리에이티브 작품과 에이전시를 선정하는 ‘2025 원 아시아 어워즈(2025 ONE Asia Creative Awards)’에서 ‘올해의 브랜드’와 ‘올해의 에이전시’로 각각 선정됐다.

이와 함께 현대차그룹은 ‘올해의 최고 캠페인’과 ‘올해의 마케터’에도 이름을 올리며 총 4관왕을 달성하는 쾌거를 이뤘다. 창의적 시각으로 소비자들과 색다른 영감을 공유하기 위한 현대차그룹의 노력과 역량이 전 세계 광고인들에게 인정받은 결과로 풀이된다.

2020년 출범한 ‘원 아시아 광고제’는 세계적인 비영리 크리에이티브 조직인 ‘더 원 클럽 포 크리에이티비티’가 주관한다. 아시아태평양 지역의 혁신적 아이디어를 발굴해 창의적 활동을 증진하고 지역 광고인들의 네트워킹 확장에 기여하고 있다.

원 아시아 광고제는 단순히 작품을 평가하는 것을 넘어 아시아 각국의 문화적 다양성을 존중하고 이를 심사 기준에 반영한다. 또한 업계 전문가들이 모여 네트워킹과 문화 교류를 할 수 있는 플랫폼 역할을 수행하고 있다.

원 아시아 ‘올해의 브랜드’와 ‘올해의 에이전시’는 가장 높은 수상 실적을 달성한 브랜드와 에이전시에 수여하는 상으로, 어워즈 출범 이래 한국 브랜드와 에이전시가 올해의 브랜드·에이전시 타이틀을 모두 차지한 것은 이번이 처음이다.

특히 이번 수상으로 이노션은 국내 에이전시 중 처음 최상의 성적을 거두면서 이노션의 ‘전략적 크리에이티브 모델’이 국제 무대에서도 경쟁력을 갖추고 있음을 입증했다는 평가를 받는다.

현대차그룹은 지난 2022년 세계 최초로 개발한 수소청소트럭으로 이웃들의 삶을 개선하는 과정을 진정성을 담은 ‘수소청소트럭’ 캠페인으로 브랜드 부문 2위를 달성한 데 이어 지속적이고 혁신적인 브랜드 활동을 통해 올해 정상에 오르는 성과를 이뤘다.

또한 현대차와 이노션이 공동 기획한 단편 영화 ‘밤낚시’는 이번 광고제에서도 작품성과 혁신성을 모두 인정받아 ▷브랜디드 엔터테인먼트 ▷크리에이티브 효과성 부문 등에서 ‘최고상’을 포함해 여러 주요 부문에서 수상을 달성했다.

최고상 외에도 금상 2개, 은상 4개, 동상 2개, 메리트 2개 등 밤낚시는 총 12개 수상을 기록하며 전체 출품작 중 가장 높은 점수를 획득해 ‘올해의 최고 캠페인’으로 선정됐다.

자동차 제조사가 제작한 영화라는 점에서 이례적인 도전과 경계를 뛰어넘는 협업의 성공적 사례로 평가를 받는 밤낚시는 전기차 충전소를 배경으로 미스터리한 사건과 반전 스토리를 다룬 단편 영화로 독창적 촬영 기법과 기존의 틀을 깬 광고·영화계에 새로운 바람을 불러일으킨 바 있다.

이를 통해 ‘2025 레드 닷 어워드: 브랜드 & 커뮤니케이션 부문’에서 필름 & 애니메이션 분야 최우수상, ‘칸 라이언즈 2025’ 그랑프리 등을 수상하는 등 전세계 예술·마케팅 업계의 주목을 받아왔다.

올해 원 아시아에서도 밤낚시는 차별화된 콘텐츠 경쟁력으로 업계 관계자들의 찬사를 받으며 현대차그룹이 올해의 브랜드·에이전시를 석권하는 등 아시아태평양 무대에서 위상을 드높이는데 결정적인 역할을 했다는 평가다.

이와 더불어 이노션의 자체 CSR(기업의 사회적 공헌) 프로젝트 ‘안전목욕탕’ 역시 동상 1개와 메리트 2개를 수상하며 이노션이 ‘올해의 에이전시’에 선정되는데 의미 있는 성과를 더했다.

아울러 지성원 현대차 브랜드마케팅본부장(전무)은 밤낚시 등 과감한 기획으로 전 세계 고객들에게 다양한 브랜드 경험을 제공한 성과를 인정받아 ‘올해의 마케터’로 선정됐다. 올해의 마케터는 탁월한 크리에이티브 성과를 이끈 최고 마케팅 리더에게 수여하는 신설 특별상으로, 2025 원 아시아에서 가장 많은 상을 받은 작품의 기획·제작 등을 맡은 핵심 마케터 및 팀에게 수여한다.

올해 4관왕을 차지한 현대차그룹은 브랜드와 사회 모두에 지속 가능한 가치를 창출하는 혁신적 크리에이티브를 통해 글로벌 시장에서 리더십과 영향력을 지속적으로 강화하고 미래 지향적인 브랜드 경험을 선도해 나갈 방침이다.

현대차그룹 관계자는 “이번 수상은 현대차와 이노션이 그간 함께 쌓아온 창의적인 시도와 역량이 모여 극대화된 시너지를 통해 만들어진 결과”라며 “앞으로도 모빌리티 산업과 미디어 환경 변화 속에서 고객과 새로운 방식으로 소통하는 차별적인 시도를 지속하겠다”고 밝혔다.