LS전선 지분율 ‘92.31%→92.52%’ 상향 美 해저케이블 공장 투입 예정

[헤럴드경제=한영대 기자] LS그룹 지주사인 ㈜LS는 미국 내 생산거점 확보를 위해 LS전선의 주주배정 유상증자에 참여, 약 1500억원 규모의 출자를 결정했다.

㈜LS는 25일 이사회를 통해 LS전선 보통주 169만4915주를 주당 8만8500원에 취득하는 출자 안건을 의결했다고 26일 밝혔다.

이로써 LS는 LS전선에 총 7727억8000만원을 출자, LS전선에 대한 지분율을 92.31%에서 92.52%로 높일 예정이다. 이번 출자는 LS전선이 지난달 29일 결정한 유상증자 계획에 따른 것이다. LS전선은 이번에 확보한 자금을 미국 해저케이블 공장 건설에 투입할 예정이다.

LS 관계자는 “이번 결정은 성장 가능성이 높은 고부가가치 사업에 투자함으로써 그룹 미래 가치를 높이는 것은 물론 주주가치 제고에도 도움이 될 것”이라고 말했다.

앞서 LS전선은 지난 4월 미국 버지니아주 체서피크시에 현지 최대 규모의 해저케이블 공장을 착공했다. 생산설비에는 세계에서 가장 높은 201m 높이의 전력 케이블 생산타워와 전선을 감아 최종 제품으로 생산하는 공장, 전용 항만시설 등이 포함됐다. 준공 목표 시기는 2027년이다.

LS전선, LS일렉트릭, 에식스솔루션즈 등 LS그룹은 2030년까지 미국 전력 인프라 구축에 30억달러(약 4조원)를 투자해 글로벌 시장 공략에 박차를 가할 계획이다.