삼성리서치-SKT 네트워크기술담당 맞손 삼성이 AI-RAN 등 6G 핵심 기술 개발 SKT는 망 인프라 통해 검증, 데이터 제공

[헤럴드경제=김현일 기자] 삼성전자와 SK텔레콤(이하 SKT)이 인공지능 기반 무선접속망(AI-RAN)을 중심으로 6G 핵심 기술 공동 개발을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 26일 밝혔다. 이번 협력은 삼성전자 산하 삼성리서치와 SKT 네트워크기술담당이 주도한다.

양사는 ▷AI 기반 채널 추정 ▷분산 MIMO(다중입·다중출력) 전송 ▷AI-RAN 기반 스케줄러 ▷코어 네트워크 아키텍처 등 6G 시대 핵심 기술을 공동 개발하고 검증하기로 했다.

AI 기반 채널 추정 기술은 건물이나 벽 같은 장애물로 전파가 왜곡되는 환경에서도 신호 변화를 실시간 예측하고 보정한다. 이를 통해 보다 빠르고 정확한 데이터 전송을 구현하며 전체 네트워크 성능을 향상시킬 수 있다.

단일 기지국이 데이터를 처리하는 기존 방식과 달리 분산 MIMO 기술은 여러 기지국이나 안테나가 협력해 데이터를 송수신하는 구조다. 이를 통해 도시와 농촌을 포함한 전 지역에서 보다 안정적이고 초고속 통신 서비스를 지원할 수 있다.

AI-RAN 스케줄러와 AI 기반 코어 네트워크는 데이터 전송시점·위치·방식을 최적화해 다수의 사용자 기기가 동시에 연결된 상황에서도 네트워크 자원을 효율적으로 배분한다. 이는 전체 통신 품질을 높일 뿐 아니라 미래 초연결 사회의 자동화를 구현하는 핵심 기반 기술로 꼽힌다.

삼성리서치는 AI 기반 채널 추정 모델·스케줄러·분산 MIMO 등 AI-RAN 기술 개발을 담당하고, SKT는 전국망 운영 경험을 기반으로 데이터 제공과 테스트 인프라 구축을 담당한다.

AI-RAN 얼라이언스 회원사인 양사가 공동 제안한 AI 기반 채널 추정 기술은 공식 작업과제로 승인됐으며 이달 열린 총회에서도 공동 연구성과를 발표하며 협력을 이어가고 있다.

정진국 삼성전자 삼성리서치 차세대통신연구센터(ACRC) 센터장은 “SKT와의 현장 중심 협력을 통해 AI 기반 무선 기술의 실효성을 실제 환경에서 검증하고 핵심 AI-RAN 기술을 조기에 확보하겠다”며 “양사의 지속적 협력을 통해 6G 상용화의 길을 함께 열길 기대한다”고 말했다.

류탁기 SKT 네트워크기술담당도 “AI와 무선통신의 융합은 6G 경쟁력을 좌우할 핵심 요소”라며 “삼성전자와의 협력을 통해 세계 최고 수준의 AI-RAN 기반 6G 기술을 확보하고 글로벌 6G 생태계를 선도하겠다”고 밝혔다.

2019년 설립된 삼성전자 ACRC는 6G 백서와 6G 주파수 백서를 발간하며 차세대 통신의 비전과 방향을 제시해왔다. 올해 3월 스페인 바르셀로나에서 열린 MWC에서는 다양한 데모를 선보였으며 이달 ‘실리콘밸리 미래 통신 서밋’을 개최하며 AI-RAN 연구와 업계 협력을 주하고 있다.