“K-빅테크 ‘벤처 4대강국 도약 종합대책’ 조속 마련”

[헤럴드경제=배문숙 기자]구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 26일 관세협상에 따른 대미투자에 대해 “글로벌 밸류체인을 적극적으로 선도하고 우리가 세계를 주도하는 전략적 기회로 만들어야 한다”고 말했다.

구 부총리는 이날 정부세종청사에서 주재한 ‘경제관계장관회의 겸 성장전략 태스크포스’(TF) 모두발언에서 “우리 경제는 향후 수십년간의 성장궤도를 결정할 전환점에 있다”며 이같이 밝혔다.

그러면서 “인공지능(AI)을 비롯한 첨단산업 경쟁력을 끌어올려 글로벌 기술패권 경쟁에서 앞서 나가야 한다”고 강조했다.

이날 회의에서는 ▷자율주행차 산업경쟁력 제고 방안 ▷ 초혁신경제 15대 선도프로젝트 추진계획 등이 보고됐다.

구 부총리는 “대한민국이 초혁신 경제의 글로벌 발상지가 되도록 모든 역량과 지원을 집중하겠다”며 “AI와 초혁신경제 선도프로젝트가 반드시 성과를 내도록 대규모 재정투자와 과감한 규제개선으로 뒷받침하겠다”고 밝혔다.

이와 함께 K-빅테크를 육성하기 위한 ‘벤처 4대강국 도약 종합대책’도 조속히 마련하겠다고 설명했다.