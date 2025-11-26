뮤즈라이브(대표 석철)는 키트베러(KiTbetter)가 라이엇 게임즈(Riot Games), 버진 뮤직 그룹(Virgin Music Group) 그리고 넷플릭스와 협력하여 넷플릭스 오리지널 시리즈 아케인(Arcane) 시즌 2 사운드트랙을 키트앨범(KiTalbum)으로 발매한다고 밝혔다.

애니메이션 아케인 (Arcane: League of Legends) 시리즈는 2020년~2021년 라이엇 게임즈의 인기 게임인 ‘리그 오브 레전드 (League of Legends)’의 IP를 활용해 선보인 애니메이션 시리즈로 공개 직후 일반 시청자는 물론 평단에서도 좋은 평가를 받으며 대중성과 작품성을 모두 갖춘 애니메이션으로서 현재의 케이팝데몬헌터스에 견줄만한 성과를 인정받았다. 특히 국제 애니메이션 협회(ASIFA)에서 시상하는 애니상(Annie Awards)에서 시즌 1과 시즌 2가 TV 부문 최우수 작품상, 연출상 등 4관왕에 오르는 등 에미메이션 전반에 걸쳐 9관왕에 올랐으며, 또한 에미상과 골든 릴 어워드, 빌보드 뮤직 어워드에서는 각각 음향편집상과 사운드 편집기술상, 톱 사운드트랙 부문에 노미네이트 되는 등 영상뿐만 아니라 음향과 음악 부분에서도 큰 호평을 받았다.

이번에 공개되는 스페셜 에디션 키트앨범은 지난 해 공개된 아케인 시즌 2의 사운드트랙 앨범으로 뮤즈라이브의 자체 플랫폼 브랜드인 키트베러를 통해 발매된다. 해당 앨범에는 애쉬니코(Ashnikko), 영 미코(Young Miko), 톰 모렐로(Tom Morello)는 물론 케이팝 아티스트인 스트레이키즈(Stray Kids)까지 글로벌을 무대로 활약 중인 아티스트들의 곡들로 구성되어 있다. 특히 이번 키트앨범에는 스퀘어 카드와 스티커 등의 구성품은 물론 키트플레이어를 통해 고음질 사운드와 독점 영상 등을 함께 제공한다.

이에 뮤즈라이브 측은 “게임에서 애니메이션으로 이어지는 탄탄한 팬층에게 키트앨범만이 전달할 수 있는 특별한 팬 경험과 소장 경험을 선보일 수 있어서 기쁘다. 또한 글로벌 최정상의 인기 컨텐츠가 키트앨범을 통해 제공되는 것을 통해, 키트앨범의 인지도 또한 훨씬 더 강화 될 것으로 생각한다”며 “앞으로도 키트앨범만의 특별한 가치를 전달하기 위해 더욱 다양한 글로벌 콘텐츠와의 협업을 이어갈 예정”이라고 밝혔다.

한편, 아케인 시즌 2 사운드트랙 키트앨범은 미국 기준 11월 25일부터 아케인 오피셜 스토어에서 한정수량으로 독점 판매된다.