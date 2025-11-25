[헤럴드경제=나은정 기자] 서울에서 택시를 몰던 70대 기사가 중앙선을 넘어 충돌 사고를 내 택시에 탑승했던 일본인 부부의 아기가 병원에서 치료 끝에 숨졌다.

25일 경찰에 따르면 지난달 21일 오후 7시쯤 서울 용산구 도로에서 교통사고를 낸 택시에 타고 있던 20대 일본인 부부의 생후 9개월 된 딸이 지난 19일 사망했다.

사고 당시 택시에 탑승했던 부부는 골절상을 입었고, 이들의 아기는 의식을 잃은 상태로 병원으로 옮겨졌다.

사고를 낸 70대 택시기사 A씨는 중앙선을 넘어 달리다 반대 방향에서 달려오던 승용차와 충돌했다. 약물이나 음주 정황은 발견되지 않았다.

그는 애초 급발진을 주장했지만 경찰 조사에서 페달을 잘못 밟았다며 과실을 인정한 것으로 전해졌다.

용산경찰서는 아기의 사망에 따라 A씨의 혐의를 교통사고처리특례법상 치상에서 치사상으로 변경해 조사 중이다. 경찰 관계자는 “현재 수사를 진행하고 있으며 구속영장 신청을 검토 중”이라고 말했다.