LB인베스트먼트, 한국투자파트너스, 플라잎, 씰링크 등 참여

[헤럴드경제=배문숙 기자]산업통상부가 우수한 기술력을 보유하고 있는 국내 소부장 기업과 국내⸱외 사모펀드, 밴체캐피털 등 민간 투자자들을 연결해주는 장을 마련했다.

산업부는 25일 서울 강남구 웨스틴 파르나스에서 글로벌 투자자 IR 데이(Global Investor IR day)를 개최했다고 밝혔다.

이번 행사에는 LB인베스트먼트, 한국투자파트너스 등 국내⸱외 투자기관 8곳과 국내 소재⸱부품⸱장비(이하 소부장) 기업 94곳이 참석한 가운데 투자기관의 투자전략 발표, 국내⸱외 투자기관과 국내 기업간 1:1 피칭(Pitching) 상담회 등이 진행됐다.

산업부는 앞서 지난달 31일 ‘인베스트 코리아 서밋(Invest Korea Summit) 2025’ 계기 첫 행사를 열어 국내 소부장 6곳의 5000만달러 규모 투자 매칭 성과를 이룬 바 있다.

또 산업부는 그간 기술개발⸱사업화 지원 등 정책적 기반을 강화해 이번 행사는 민간 자본과 혁신기업을 직접 연결, 성장단계 기업의 투자 공백을 해소하는 실질적 지원 프로그램로 기획했다. 특히 한국형 휴머노이드 상용화를 목표로 하는 ‘K-휴머노이드 연합’에 참여한 AI 기반 자율형 양팔 로봇 솔루션 기업 ‘플라잎’, 산업부 연구개발(R&D)를 수행해 일본기업들이 주도하던 윤활유 기반 반도체장비 밀폐장치를 친환경 장치로 개발해 새로운 패러다임을 불러일으켰던 기업 ‘씰링크’ 등 우수 소부장 기술 기업들이 참석했다.

투자자들은 각 기관의 투자전략과 관심 분야, 시장 전망 등을 참석자들에게 사전 공유하고, 기업과의 1:1 상담회를 통해 기업의 기술력⸱시장성⸱사업모델⸱수익가능성 등을 심층 검토했다.

강감찬 산업부 무역투자실장은 “성장단계에 있는 기업들은 연구개발과 설비투자, 해외진출을 위해 적시에 자본을 확보하는 것이 무엇보다 절실하다”고 강조했다.

이어 “정부 R&D 과제를 수행하여 기술혁신을 이뤄낸 기업이나, 공급망에 핵심적인 역할을 하는 유망기업 등이 성장 단계별로 필요한 자금을 적기에 공급받을 수 있도록 정부 차원에서도 노력을 아끼지 않겠다”고 강조했다.